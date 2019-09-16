أضرار الميكرويف .. خطر يهدد صحة الإنسان ويصيب بالسرطان

أضرار الميكرويف، لا يعلمها كثيرون على الرغم من استخدامه بصورة دورية داخل المطبخ إلا أن منظمة الصحة العالمية، كان لها رأي مهم فى أضرار الميكرويف وتوضيح طرق الاستخدام السليمة لطهى الطعام داخله.





أضرار الميكرويف .. منظمة الصحة العالمية





منظمة الصحة العالمية أوضحت أن أضرار الميكرويف تتوقف على طريقة استخدامها وكيفية اتباع التعليمات والإرشادات التى تنص عليها الشركة المصنعة، ولكن هناك بعض الاحتياطات التى تساهم فى وقاية صحة الإنسان من أضرار الميكرويف، بطريقة آمنة ومناسبة للطهى، للحصول على مجموعة متنوعة من الأطعمة.





أضرار الميكرويف





يمكن للجسم امتصاص طاقة الميكروويف وإنتاج الحرارة في الأنسجة المكشوفة، حيث أن الأعضاء التي تعاني من نقص في إمدادات الدم والتحكم في درجة الحرارة ، مثل العين، أو الأنسجة الحساسة للحرارة مثل الخصيتين، تكون نسبة تعرضها لخطر التلف الحرارى كبيرة، ولكن لابد من معرفة أن التلف الحراري يحدث عند التعرض الطويل إلى مستويات الطاقة العالية للغاية، وبالتالى لابد من تجاوز مسافة كبيرة حول أفران الميكرويف.





منظمة الصحة العالمية





قالت منظمة الصحة العالمية إن أضرار الميكرويف تتمثل فى :-





- من الممكن أن تعرض بعض الأعضاء فى جسم الإنسان لخطر التلف الحراري، وخاصة أن هناك أعضاء تعاني من نقص في إمدادات الدم والتحكم في درجة الحرارة ، مثل العين ، أو الأنسجة الحساسة للحرارة مثل الخصيتين، لذلك فإن التعرض الطويل إلى مستويات طاقة عالية للغاية، يهدد صحة الإنسان .





- تتضمن أضرار الميكرويف، فى إصابة الإنسان بالحروق الشديدة بسبب المياه الساخنة وذلك نتيجة، حدوث غليان مفاجئ للماء داخل الميكروويف، وذلك بسبب عدم خروج فقعات به نتيجة الغليان.





- بعض أنواع الأطعمة من الصعب وضعها فى الميكرويف مثل البيض، وخاصة أنه قد تنفجر قشرته نتيجة عدم تسخينه بشكل متساو وبالتالى عدم توزيع الحرارة جيدا مما يؤدي إلى الانفجار .





- كما أوضحت منظمة الصحة العالمية أن معدلات التسخين داخل الميكرويف يعتمد على كمية الطعام التي يتم تسخينها ، حيث إن وجود كمية كبيرة من الطعام، يعمل على منع تغلغل الموجات في أجزاء الطعام الأكثر سمكا، وبالتالى تنتج طهيًا غير متساوٍ، الأمر الذى يؤثر بطبيعة الحال على الصحة، وخاصة أنه لم يتم قتل بعض الفطريات أو البكتريا التى قد تكون موجود فى الطعام نظرا لعدم تسخينه جيدا.





وبعد توضيح أضرار الميكرويف، ابدت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح لتجنب اضرار الميكرويف وأخطارها على صحة الإنسان:-





- الحفاظ على الفرن وضرورة إغلاق الباب أمر ضرورى لمنع تسريب طاقة الميكرويف، فضلا عن ضرورة إبقاء زر الإيقاف والتشغيل نظيفة، والتأكد من عدم وجود أي عيوب أو تلف أجزاء من الفرن.





- أما بالنسبة لـ تسخين الطعام يٌنصح بضرورة إبقاء الطعام الذي يتم تسخينه في فرن ميكروويف لعدة دقائق بعد اكتمال الطهي للسماح بتوزيع الحرارة في جميع أنحاء الطعام.





- ليس كل أدوات الطبخ مؤهلة للطهى فيها داخل الميكرويف يجب استخدام الأطباق المصممة خصيصًا للطبخ بالميكروويف، وخاصة أن هناك بعض الخامات التى قد تذوب أو تنفجر مثل المواد البلاستيكية غير المناسبة لفرن الميكروويف.





- الاحتراس من تشغيل الفرن فارغة ضرورة وخاصة أن فى هذا الحالة من الممكن أن تنعكس طاقة الميكروويف إلى الصمام المغناطيسي إلكتروني وقد تتلفه.





- دائما يُنصح بعدم وضع المعدن في الميكرويف، وخاصة بالقرب من الجدران، لأن ذلك قد يتسبب في تقوس كهربائي وتلف جدران الفرن، كما أن المعدن يعكس طاقة الميكرويف، كما يمكن أن لف الطعام بورق الفويل المعدنية يمنع من طهيه جيدا.





أضرار الميكرويف علميا





اضرار الميكرويف علميا، حيث أنه لا يوجد دليل على أن تناول الأطعمة التى تم طهيها فى الميكروويف يضر للإنسان أو الحيوان، ولكن الإشعاعات الموجودة فى الميكرويف يمكن أن تحدث تغييرات كيميائية في الغذاء، حيث تشير الدراسات إلى أن أضرار الميكرويف علميا، تتمثل فى:





- تتحلل البروتينات والكربوهيدرات حال تسخين الطعام إلى درجات حرارة عالية جدًا، فضلا عن تدمير بعض الفيتامينات، وتفاعل السكريات والبروتينات.





- كما يمكن أن تفقد بعض الخضراوات فيتامين C، نتيجة تسخينها فى الميكرويف وخاصة أن الدراسات أثبتت أن الطهي بشكل عام يتسبب في فقد هذا الفيتامين.





- خسارة دهون أوميجا 3 نتيجة طرق الطهي المختلفة فى الميكرويف على المحتوى الغذائي للسمك.





- كما تحذر الدراسات من استخدام الأوعية البلاستيكية فى تحضير الطعام بـ الميكرويف، وخاصة أنه من الممكن أن تتسرب المواد الكيميائية من البلاستيك إلى الطعام، ولذلك يُنصح دائما بضرورة استعمال بدائل أخرى فى الطهى مثل الزجاج والخزف والتى صُممت من أجل الطهي فى الميكرويف.





- هناك بعض المركبات الغذائية التى تحتوى على مواد مشعة قادرة على التسبب في السرطان، حيث تؤكد بعض الدراسات أن الطاقة الناتجة عن الموجات الصغرية كافية للتلف في علم الوراثة (DNA) وبالتالي تسبب السرطان.





- تتسبب طرق الطهى فى الميكرويف بإنهيار بعض العناصر الغذائية وذلك نتيجة تعرضها للحرارة، وخاصة تلك الأطعمة التى تحتوى على فيتامين C.





- كما تحرم الميكرويف الخضراوات من بعض قيمتها الغذائية، حيث يفقد البروكلي المسلوق مثلا الجلوكوزينولات، وهو مركب يحتوي على الكبريت والذي قد يعطي للخضراوات خصائصه المضادة للسرطان.





أضرار الميكرويف .. كيف تعمل الفرن





طهى الطعام فى أفران الميكرويف يتم باستخدام موجات من الطاقة تشبه موجات الراديو ولكنها أقصر، هذه الموجات انتقائية بشكل ملحوظ ، وتؤثر في المقام الأول على الماء وجزيئات أخرى غير متناظرة كهربائيًا، أحد الطرفين موجب الشحنة موجب والآخر مشحون سالبًا، تتسبب الموجات الصغرية في اهتزاز هذه الجزيئات وبناء الطاقة الحرارية (الحرارة) بسرعة.





وتتمثل طريقة الطهى الصحية فى الميكرويف من خلال تسخين الطعام لفترة قصيرة، مع ضرورة التقليل من استخدام السوائل، بالإضافة إلى إحكام غلق باب الميكرويف عند طبخ الخضروات، حتى لاتفقد الفيتامينات والمعادن التى تحتوى عليها.





أضرار الميكرويف على الحامل





أضرار الميكرويف على الحامل لا يفهمها كثيرون، وخاصة أن السيدة الحامل تستخدم الميكرويف فى تسخين الطعام، دون التعرف على الآثار الجانبية والتى تسبب أضرارا على الحامل.





أضرار الميكرويف على الحامل





اضرار الميكرويف، متعدد ولكن النقطة الأهم تتمثل فى الإشعاعات المنبعثة منها، وخاصة أن هناك العديد من الدراسات التى أثبتت أن بعض الأعضاء بجسم الإنسان يمكن أن تمتص تلك الإشعاعات والذى بدوره يتسبب فى أضرار جسيمة للإنسان، وليس ذلك وفقط بل يمكن أن تحدث تغييرات كيميائية في الغذاء، الذى يتم طهوه فى الميكرويف، كما يمكن أن يؤثر على صحة المرأة الحامل.





اضرار الميكرويف ع الحامل، قد تظهر نتيجة بعد العادات السيئة نتيجة استخدام الميكرويف والتى نرصدها فى السطور التالية:-





- تعريض الطعام إلى درجات حرارة عالية جدًا، وبالتالى فقد يتم تحلل البروتينات والكربوهيدرات، وسيتم تدمير بعض الفيتامينات.





- استخدام الأوعية البلاستيكية خلال تسخين الطعام بالميكرويف، وخاصة أن المواد البلاستيكية يمكن ان تندمج مع الطعام مما يؤدى إلى إصابة الحامل بالأمراض.





أضرار الميكرويف على الحامل





يمكن أن يتسبب الميكرويف بأضرار جسيمة النسبة للحامل، حيث إنه تساهم فى:-





- قد تُصاب الحامل بامتصاص الإشعاعات المنبعثة من فرن الميكرويف، لذلك لابد من إحكام غلق باب الميكرويف جيدا وتجنب الوقوف بجواره بشكل متكرر، هذا بالإضافة إلى وجود الأطعمة التى تحتوى على مواد مشعة قد تسبب الإصابة بالسرطان، لذلك ينٌصح بضرورة التقليل من تسخين الأطعمة داخل الميكرويف.





- يُنصح السيدة الحامل بالإبتعاد عن طهى البيض فى الميكرويف، لأنه يمكن أن تتعرض للانفجار ، نتيجة عدم تسخينها بشكل متساوي مما يسبب انفجار القشرة.





- قد تصاب الحامل ببعض البكتريا والفطريات، وذلك نتيجة تسخين كمية كبيرة من الطعام داخل الميكرويف مما يؤدى إلى عدم تسوية الطعام بشكل جيد الأمر الذى يؤثر على الصحة.





- إغلاق باب الميكرويف جيدا يساهم فى تقليل فرص الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة كالسرطان، فضلا عن ضرورة الحفاظ على نظافة الفرن داخليا وخارجيا.



