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خبير: الشائعات والأكاذيب سلاح حروب الجيل الرابع لإسقاط الدول .. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:27 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد الدكتور اللواء سمير فرج الخبير الإستراتيجي، أنه في السابق كان يتم استخدام السلاح والدبابات لتدمير الدول كما في الحروب، أما الآن هناك نوع جديد من الحرب، وهو إسقاط الدول من الداخل عن طريق حروب الجيل الرابع والخامس عن طريق الشائعات والعمليات الإرهابية.

وأضاف الخبير الاستراتيجى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج بالورقة والقلم على فضائية ten،  أن الهدف من الشائعات جعل المواطن يفقد الثقة في الدولة والنظام وبالتالي تتآكل الدولة من الداخل وتسقط الدولة.

وتابع: الدول الكبيرة تستخدم ذلك ولكن القوات المسلحة المصرية قوية وتتصدى لتلك الشائعات وهى ما حمى الدولة خلال ثورتي يناير ويونيو وهى العمود الذي تقف عليه مصر.

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