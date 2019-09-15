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أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يحيل عددا من القضاة للتقاعد المبكر

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:42 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
قسم الخارجي
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مساء اليوم الأحد، قرارا بإحالة عدد من القضاة إلى التقاعد المبكر، بناء على تنسيب مجلس القضاء الانتقالي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" في نبأ عاجل.

في سياق آخر، أجرى أبو مازن اتصالا هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد خلاله استنكاره ورفضه للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية.

وأكد الرئيس الفلسطيني وقوفه إلى جانب المملكة في محاربة الارهاب الذي يستهدف أمنها وأرضها وسلامة مواطنيها، مشددا على ثقته المطلقة بأن الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، قادرة على التصدي لهذه الهجمات، والوقوف بوجه كافة المحاولات البائسة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.

وجدد الرئيس شكره لخادم الحرمين الشريفين على موقفه الشخصي وموقف المملكة الداعم لفلسطين في كافة المحافل الدولية وعلى كافة المستويات، خاصة دعوتها للاجتماع الاستثنائي الذي عقده وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأحد في مدينة جدة.

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