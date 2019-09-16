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بفستان اسود قصير.. سيرين عبد النور تحضر عيد ميلاد وائل كفوري.. شاهد

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:17 ص
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة سيرين عبد النور علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة لها جديدة.

وظهرت سيرين في فيديو قصير بفستان أسود لامع كتف وكتف وكم طويل وحذاء لامع أسود، واعتمدت مكياج مناسب لإطلالاتها الأنيقة اللامعة، كما أنها اعتمدت تسريحة شعر بسيطة.

واعتمدت مجوهرات أنيقة من moukarzeljewelry وكتبت سيرين "Tonight celebrating Wael Kfoury’s birthday "



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