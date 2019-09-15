استشاري نفسي يفجر مفاجأة حول إدمان محمد علي الكوكايين

قال الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي، إن تصرفات الفنان الهارب محمد علي عبر مقاطع الفيديو التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تؤكد إصابته بالنرجسية الشديدة، نظرا للضحكات العصبية التي يقوم بها طوال الفيديو، فضلًا عن أسلوب حديثه العصبي.





وأضاف الدكتور إبراهيم مجدي حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "محمد الباز" في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن تصرفات "محمد علي" المبالغ فيها خلال الفيديوهات تنم عن إدمانه المواد المخدرة باهظة الثمن مثل الكوكايين، والتي تسبّب نوعا من النشاط المفرط لدي الإنسان.





وأكد الدكتور إبراهيم مجدي حسين، أن فيديوهات "محمد علي" قد تصل لنصف ساعة متواصلة من التركيز الشديد، والتعميق في الحديث في عدة موضوعات مثل السياسة والاقتصاد، فضلًا عن الألفاظ الخارجة والسباب الذي يقوم به بشكل مستمر.