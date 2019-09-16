قرار عاجل من ترامب بشأن الهجوم الإرهابي على أرامكو السعودية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ قرار عاجل بشأن الهجوم الإرهابي على منشآت شركة أرامكو السعودية.



وقال ترامب عبر تويتر:"استنادًا إلى الهجوم على المملكة العربية السعودية، والذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، فإني أصدر إذنا بإطلاق النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، إذا لزم الأمر".



وأضاف: "بمقدار محدد يكفي للحفاظ على المعروض بالسوق بشكل جيد".



وتابع:"أبلغت أيضًا جميع الوكالات المختصة بالإسراع في منح الموافقات لخطوط أنابيب النفط الموجودة حاليًا في عملية إصدار التصاريح في تكساس وولايات أخرى مختلفة".



