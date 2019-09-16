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أخبار العالم

قرار عاجل من ترامب بشأن الهجوم الإرهابي على أرامكو السعودية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:07 ص
صدى البلد
حسام رضوان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ قرار عاجل بشأن الهجوم الإرهابي على منشآت شركة أرامكو السعودية.

وقال ترامب عبر تويتر:"استنادًا إلى الهجوم على المملكة العربية السعودية، والذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، فإني أصدر إذنا بإطلاق النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، إذا لزم الأمر".

وأضاف: "بمقدار محدد يكفي للحفاظ على المعروض بالسوق بشكل جيد".

وتابع:"أبلغت أيضًا جميع الوكالات المختصة بالإسراع في منح الموافقات لخطوط أنابيب النفط الموجودة حاليًا في عملية إصدار التصاريح في تكساس وولايات أخرى مختلفة".

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