الرئيس الأمريكي: نعرف مرتكب الهجمات على المنشآت النفطية السعودية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، أن بلاده على معرفة بالذي يقف وراء الهجمات على المنشآت النفطية السعودية.



وكتب ترامب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "هوجمت إمدادات النفط السعودية. هذا سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني، تم التأكد من اتهامه بعد التحقيقات، ونحن جاهزون للرد".



وأضاف: "ولكن في انتظار أن نسمع من السعودية عمن يعتقدون أنه سبب هذا الهجوم ، وبأي شروط سنمضي قدما!".



وكان الرئيس الأمريكي قرر استخدام الاحتياطي النفطي لبلاده، وذلك لتفادي ارتفاع جنوني في أسعار النفط العالمي.