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فن

ساقط مالوش ترتيب.. شعبان عبد الرحيم يهاجم محمد علي بأغنيتين

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:08 ص
شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم يهاجم محمد علي
سعيد فراج
طرح المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم «شعبولا»، أغنية جديدة، لمهاجمة المقاول والممثل محمد على، بعد تصريحاته المسيئة لمؤسسات الدولة.

وجاءت أغنية شعبولا الجديدة بعنوان «الشعب المصرى وجيشه أيد واحدة بجد بجد»، كما طرح أغنية أخرى بعنوان «اللى معاه ربنا.. مش بيخاف من حد»، لمهاجمة محمد على، أيضًا.

وتقول كلمات الأغنية:

اللى معاه ربنا .. مش بيخاف من حد.
الشعب المصرى وجيشه ايد واحدة بجد بجد.
حتة ممثل فاشل ساقط مالوش ترتيب غلط فى مصر وجيشها يستاهل التأديب.
اسمه محمد على مش يعنى على كلاى.
ده حتة عيل فاسد وحرامى ورغاى.
لا نعرف مين بسلامته ولاحتى يطلع ايه.
والنعمة انا ماعرفه ولا حتى سمعت عليه.
فيه ناس بيقولوا ممثل فشل وكان بيحاول ولما مالقاش فايدة راح اشتغل مقاول.
هرب على البر التانى وده حلمه من زمان.
كان نفسه يروح يعيش فى جنة اردوغان.
طب فاشل وده كان من الاول باين.
لكن اللى مكنش واضح انك جاسوس وخاين.
بأى حق يافاشل تغلط فى جيش ورئيس.
هو انت فاكر الشعب هيسيبك ياخسيس.
محدش خان البلد دى الا لما وقع واتعرف.
الجيش المصرى ياشاطر رمز الكرامة والشرف.
الريس قالها مرة الجيش ده زى النار.
محدش يلعب معاه بجد او بهزار.
فيه ناس ليها مزاج ان الفساد ينتهى.
محمد على مين ياعم روح اتلهى.
زعلان علشان معرفتش تسرق او ترتشي.
ده ابوك بنفسه قالك عيب عليك اختشى.
السيسى علشان كشفكم عاملين حرب عليه.
ده فيه شعب 100 مليون واقفين جنبه وحواليه.
الجيش المصرى ياعلى مبيتلعبش عليه.
اسأل عشماوى يقولك الخاين اخرته ايه.

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