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فن

انطلاق الملتقى الأول لـ أفلام المحاولة بقصر السينما

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:54 ص
انطلاق الملتقى الاول
انطلاق الملتقى الاول لافلام المحاولة بقصر السينما
سعيد فراج
بحضور لفيف من السينمائيين وحضور جماهيري كبير تم أمس الأحد، افتتاح الملتقى الأول لأفلام المحاولة الذي ينظمه قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم وتحت رعاية الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تضمن الملتقى أعمالا فنية جديدة من نوعية الأفلام الروائية القصيرة والأفلام التسجيلية.

وتم تشكيل لجنة تحكيم مكونة من الناقد السينمائي نادر عدلي، والدكتور حسين بكر أستاذ التصوير بالمعهد العالي للسينما، والمونتير حسام المحفوظي ، وذلك بحضور لفيف من الفنانين ورواد قصر السينما.
انطلاق الملتقى الأول لـ أفلام المحاولة بقصر السينما
انطلاق الملتقى الأول لـ أفلام المحاولة بقصر السينما
انطلاق الملتقى الأول لـ أفلام المحاولة بقصر السينما
انطلاق الملتقى الأول لـ أفلام المحاولة بقصر السينما
انطلاق الملتقى الأول لـ أفلام المحاولة بقصر السينما
انطلاق الملتقى الأول لـ أفلام المحاولة بقصر السينما
انطلاق الملتقى الأول لـ أفلام المحاولة بقصر السينما
انطلاق الملتقى الأول لـ أفلام المحاولة بقصر السينما
انطلاق الملتقى الأول لـ أفلام المحاولة بقصر السينما

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