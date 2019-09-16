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أخبار العالم

لإدانة الهجوم الإرهابي على المنشآت النفطية.. ولي عهد أبوظبي يجري اتصالا بالأمير محمد بن سلمان

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:55 ص
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي
قسم الخارجي
أجرى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد اتصالا هاتفيا بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وذلك عقب الهجوم على المنشآت النفطية السعودية.

وأدان ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال، العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص، مؤكدًا وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة وما يمس أمنها.

وعبر ولي العهد السعودي عن شكره لولي عهد أبوظبي على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدًا أن للمملكة القدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.

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