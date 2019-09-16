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رياضة

مؤمن زكريا في السوبر .. مرتضى منصور يحذر جماهير الأهلي والزمالك .. اعرف السبب

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:54 ص
جماهير الاهلي والزمالك
جماهير الاهلي والزمالك
ريهام بكير
وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة شديدة اللهجة للجماهير التي ستحضر مباراة السوبر المصري بين الأهلي والفريق الأبيض.

وحذر منصور خلال تصريحاته التليفزيونية ، من الخروج عن النص ، مشددا على أن الجماهير لابد أن تستغل تلك الفرصة في التشجيع المثالي للفريقين ، حتى تكون مباراة السوبر البداية الحقيقية لعودة الجماهير للمدرجات في جميع المسابقات المحلية والقارية.

وأضاف: هذه المباراة ستكون أما البداية الحقيقية لعودة الجماهير أو النهاية ، لأن الامر سيكون صعبا اذا حدثت أي أزمات نتاج التعصب بين المشجعين.

يذكر أن مباراة السوبر المصري ستقام على ملعب برج العرب ، يوم الجمعة المقبل بحضور 10 آلاف مشجع ، أي 5 آلاف لكل فريق.

واختتم تصريحاته قائلا : أتمنى أن يتواجد مؤمن زكريا في المباراة ، فقد ارتدى قميص الاهلي والزمالك ، وحضوره سيسعد الجميع.

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