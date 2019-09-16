هبوسه وأحضنه.. مرتضى منصور يتحدث عن مواجهة الخطيب في السوبر.. فيديو

فاجأ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الجميع عندما كشف عن رد فعله إذا التقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري بين الفريقين الجمعة المقبل.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية ، إنه يرحب بمقابلة الخطيب "هبوسه وأحضنه"، ولكن هو لن يفعل ذلك وسيدير وجهه، مثلما جعل ممثل القلعة الحمراء عندما انسحب من اجتماع اتحاد الكرة لوجودي.



