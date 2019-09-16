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رياضة

هبوسه وأحضنه.. مرتضى منصور يتحدث عن مواجهة الخطيب في السوبر.. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:42 ص
الخطيب ومرتضى
الخطيب ومرتضى
ريهام بكير
فاجأ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الجميع عندما كشف عن رد فعله إذا التقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري بين الفريقين الجمعة المقبل.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية ، إنه يرحب بمقابلة الخطيب "هبوسه وأحضنه"، ولكن هو لن يفعل ذلك وسيدير وجهه، مثلما جعل ممثل القلعة الحمراء عندما انسحب من اجتماع اتحاد الكرة لوجودي.

وأشار مرتضى إلى أنه يعرف قدر وقيمة النادي الأهلي جيدا، مضيفا أن الخطيب حضر حفلات زفاف أولاده الثلاثة مع مصطفى عبده نجم القلعة الحمراء السابق، واختتم حديثه قائلا إنه شخصية متصالحة مع نفسها دائما.

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