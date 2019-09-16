رغم إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية.. وزير خارجية إيران يطير لـ نيويورك

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أنه من المرجح أن يطير وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى ولاية نيويورك الأمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وذلك رغم العقوبات التي وةقعتها واشنطن بحقه في يوليو الماضي.



وقال موسوي بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني إنه "إذا كانت الظروف مواتية، سيتوجه ظريف إلى نيويورك لحضور الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة".



وكان وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت ظريف على قائمة العقوبات نظرا لدوره بالنظام الإيراني المتمثل في الترويج لدعاياته وتبرير جرائمه.



ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى نيويورك وسط تقارير متضاربة بشأن عقد قمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.