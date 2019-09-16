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فن

رغم نجاح عروس بيروت.. ظافر العابدين يتعرض لانتقادات بسبب اللهجة اللبنانية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:38 ص
ظافر العابدين
ظافر العابدين
شروق ابراهيم
تعرض الفنان التونسي ظافر عابدين للانتقادات، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من اللبنانيين بسبب انزعاجهم من عدم إتقانه اللهجة اللبنانية في مسلسل عروس بيروت. 

ولم يغفر النجاح الكبير الذي حققه مسلسل عروس بيروت لظافر عابدين الأخطاء التي وقع فيها عند تلفظه للهجة اللبنانية بطريقة رآها البعض غير صحيحة، وجاءت التعليقات كالآتي: "أبدا مش ضابط اللبناني معو ، مخرج حروفو كلها غلط " وعلق اخر :" ما بيعرف يحكي لبناني". 

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يحمل الكثير من التشويق، يرصد العمل العلاقات الاجتماعية والإنسانية داخل الأسرة الواحدة، وقصص الحب المفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة. وتدور أحداث العمل بين مدينة جبيل اللبنانية والعاصمة بيروت حول عائلة ضاهر الثرية التي تعتبر واحدة من أكثر العائلات عراقة وأصالة في المدينة، وتتكوّن من السيدة ليلى (تقلا شمعون) وأبنائها فارس وخليل (جو طراد) وهادي (فارس ياغي) وجاد (جاد أبو علي). 

ويضيء على العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا. قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.
رغم نجاح عروس بيروت.. ظافر العابدين يتعرض لانتقادات بسبب اللهجة اللبنانية

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