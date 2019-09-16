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رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى طارق 50 بالمنطقة الشمالية العسكرية .. الفريق محمد فريد: ضرورة الوعي الكامل لتفهم كافة القضايا المطروحة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:00 ص
الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد - رئيس الأركان
محمد إبراهيم
المشروع التكتيكى طارق 50:
عرض ملخص الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الإستعداد القتالى
استخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات باستخدام أنظمة المايلز

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى "طارق 50" الذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية، والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الإستعداد القتالى ومرحلة التحضير والتنظيم للمعركة، ثم التحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة واقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو لتدمير الدفاعات المعادية وتحقيق المهام المخططة فى التوقيتات المحددة.

ظهر خلال المرحلة مدي الدقة في التعامل مع الأهداف المعادية وإصابتها من الثبات والحركة ، وما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطارئة باستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات باستخدام أنظمة "المايلز".

كما التقى الفريق محمد فريد بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها ونقل للمقاتلين تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق اول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لدورهم البطولى فى حماية مقدرات الوطن.

وأدار الفريق محمد فريد حوارًا مع المقاتلين استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم فى مختلف المجالات، كما أكد على ضرورة الوعى الكامل لتفهم كافة القضايا المطروحة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

حضر المرحلة واللقاء عدد من قادة وضباط القوات المسلحة.

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