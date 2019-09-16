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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مركز خدمات المستثمرين بمدينة نصر

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:49 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مركز خدمات المستثمرين، بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، رافقه عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة؛ حيث شهدت المنطقة الحرة عمليات تحديث وفقا لأحدث النظم العالمية للمساهمة فى تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين.

واستمع مدبولي لشرح حول عمل مركز خدمة المستثمرين والذي يعمل في إطار التسهيل على المستثمرين، من خلال تقديم كل خدمات المناطق الحرة، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق.

كما أنه يتم ميكنة إجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المناطق المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أى محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.

جدير بالذكر أن المنطقة الحرة بمدينة نصر تضم حاليا 211 مشروعا برؤوس أموال بلغت 3.5 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تبلغ 6.8 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر يبلغ 442 مليون دولار، وتوفر نحو 72.5 ألف فرصة عمل.
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مركز خدمات المستثمرين بمدينة نصر
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مركز خدمات المستثمرين بمدينة نصر
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مركز خدمات المستثمرين بمدينة نصر

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