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أخبار البلد

بمسجد عمرو بن العاص..جولة ترفيهية لضيوف مؤتمر المجلس الأعلي للشئون الإسلامية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:22 م
جولة ترفيهية لضيوف
جولة ترفيهية لضيوف مؤتمر المجلس الاعلي للشئون الاسلامية
عبد الرحمن محمد
اصطحب وزير الأوقاف ضيوف مؤتمر المجلس الاعلي للشئون الاسلامية لجولة ترفيهية وسياحية لبعض المعالم الأثرية والسياحية في القاهرة.

وتضمنت الجولة، عمل زيارة لمجمع الأديان ومسجد عمرو بن العاص ومسجد السلطان حسن، كما يؤدي ضيوف مصر صلاة الظهر بجامع عمر بن العاص.

يذكر أن وفود ٥٣ دولة حول العالم يشاركون في فاعليات مؤتمر المجلس الأعلي للشئون الإسلامية والذي بدأ أمس وينتهي اليوم بإصدار وثيقة القاهرة للسلام .

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