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أخبار البلد

القوات البحرية تنجح في إنقاذ يخت يحمل 38 فردا من الغرق بالبحر الأحمر

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:20 م
القوات البحرية
القوات البحرية
محمد إبراهيم
تمكنت القوات البحرية من إنقاذ يخت سياحى قبل تعرضه للغرق حيث كان يحمل علي متنه 38 فردا منهم 26 سائحا بالإضافة إلى طاقم اليخت المكون من 12 فردا.

وعلى الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه عدد من وحدات القوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائى لقاعدة البحر الأحمر البحرية لإنقاذ طاقم اليخت والسائحين وتقديم المعاونة بالإنقاذ بعد شحوط اليخت وتعرضه لأعطال فنية .

وقد نجحت القوات البحرية في إنقاذ طاقم اليخت والسائحين الأجانب ، حيث تم إخلاؤهم و تقديم المساعدات الطبية والإدارية لهم فور وصولهم إلي قاعدة البحر الأحمر البحرية.

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