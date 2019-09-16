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مرأة

بـ سويتشيرت روز.. شاهد أحدث إطلالة لـ نسرين طافش

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:47 م
نسرين طافش
نسرين طافش
قسم المرأه
شاركت نسرين طافش صورة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة مثيرة.

وظهرت نسرين طافش بـ سويتشيرت روز وهوت شورت جينز وشنطة منوسطة الحجم ونظارة شمس منسقة معهم كوتشي أبيض ، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسورات واكتفت خاتم رقيق، معلقة على الصورة قائلة " Travel time ".


ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادئ يبرز جمال إطلالتها مع روج بينك، وكان شعرها البني منسدلاً على كتفيها، إليكم الصور التي تبرز إطلالتها...
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Travel time ✈️💫

A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on

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