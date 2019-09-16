ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء: برنامج جديد لدعم المصدرين..وزيادة دعمهم لـ ٦ مليارات جنيه

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:55 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل على إنهاء مشكلات التشابكات المالية بين الوزارات وبعضها وعلى رأسها المالية والبترول والكهرباء.

ولفت إلى أن الحكومة كانت حريصة على حل مشكلات المعاشات والتشابكات مع المالية، كما أن هناك التزاما من الدولة لسداد كل التزاماتها المالية وهناك توجه قوي لفك التشابكات المالية في محاولة لإصلاح ما يعوق انطلاق الاقتصاد المصري.

وأضاف "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء لإطلاق برنامج تحفيز الصادرات المصرية: "إننا نعمل على تعميق التصنيع المحلي ونولي أهمية كبرى له"، مشيرا إلى أن الحكومة ركزت خلال العام الماضي على حل مشكلات دعم الصادرات المصرية، موضحا أن هناك مشاكل منذ عشرات السنين في ذلك القطاع، واليوم نحل هذه المشكلات بقدر الإمكان وقمنا بوضع خارطة طريق ومسار لحل هذه المشكلات.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك برنامجا لدعم الصادرات المصرية، وعاني كثيرا طوال الفترة الماضية ولذلك سنبدأ في إعادة النظر لهذا البرنامج لمواكبة التطورات في مجال الصناعة، مكملا: "كما أننا نركز على كل المشاكل التي تقف أمام التصنيع المحلي ، فهناك تحديات موجودة منذ عقود من الزمن والآن نحن نعمل على حلها، ومنها في قطاع تنمية الصادرات المصرية وتم وضع برنامج لدعم المصدرين وتوقف هذا البرنامج منذ سنتين لذلك تراكم على الدولة أعباء مالية كبيرة".

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي أن البرنامج منذ أن أطلق في عام ٢٠٠٥ لم يطرأ عليه اَي تعديل وكان يجب أن يعدل لذلك وضعنا برنامج جديد لدعم المصدرين ليس دعم مالي فقط ولكن سيكون دعم للتسويق والشحن وإنشاء المعارض وكل ما يخدم المنظومة.

وأكد مدبولي انه تم زيادة برنامج دعم الصادرات إلى ٦ مليارات جنيه في الموازنة بدلا من ٤ مليارات ،وتم الاتفاق مع رجال الأعمال لعمل متغيرات لافتا إلى أنه سيتم مراجعة البرنامج كل عام لمواكبة مستجدات هذا القطاع وأننا قمنا أيضا بتسوية المتأخرات الضريبية لبعض الشركات التي كانت لديها مستحقات ضريبية وتم مدها حتى ٢٠١٨.

وتابع مدبولي: تم الاتفاق علي سداد ١٠% من إجمالي المستحقات للمصدرين من الطلبات المصدق عليها من كافة جهات الدولة مشيرا أن كل هذه الإجراءات تعمل عل تشيجع التصنيع المحلي بالإضافة إلى دعم صغار المصدرين ونحن حريصين كل الحرص لدعم قطاع الصناعة إلى أبعد مستوى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بموازنة 6 مليارات جنيه.. صندوق الصادرات يوافق على البرنامج الجديد لرد الأعباء

برلماني يضع 3 شروط لدعم المصدرين للعام المالي 2019 /2020

نائب يطالب بمضاعفة نسب تشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ببرنامج رد أعباء المصدرين

برلماني يطالب بزيادة المكون المحلي في الصادرات لـ 60 % من المنتج

بموازنة 6 مليارات جنيه.. صندوق الصادرات يوافق على البرنامج الجديد لرد الأعباء.. الجوهري يضع 3 شروط لتطبيقه على المصدرين.. برلماني يطالب بزيادة المكون المحلي في الصادرات لـ 60% من المنتج

بعد الموافقة على برنامج رد الأعباء الجديد.. رجال أعمال: ستكون هناك طفرة فى الصادرات.. ويتوافق مع استراتيجية التصدير المستهدفة 90 مليار دولار 2030.. والمطالبة بإنهاء معوقات المنتجات المصرية بالخارج

ترشيحاتنا

أبرز تصريحات مرتضى منصور النارية قبل لقاء السوبر: عناق الخطيب .. ورسالة لجماهير الاهلى وايهاب جلال

بعد إعلان اعتزاله.. ماذا قدم فتح الله خلال مسيرته مع كرة القدم

جلسة مرتقبة بين مرتضى منصور وميتشو استعدادا لمواجهة الاهلي في كأس السوبر

اقتصادية النواب: استبعاد من يتقاضى معاش 6000 جنيه من دعم التموين لهذا السبب

هل يجوز للزوج إسكان أبيه مع زوجته في منزل الزوجية؟.. الإفتاء توضح

نيكول سابا و زوجة تامر حسنى تتألقان بإطلالة متشابهة.. من الأجمل؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض رشاقتها.. صور

بالصور.. صياد يعثر بالصدفة على سمكة "من عالم آخر" تشبه الديناصورات

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ جاكيت ياسمين صبري .. صور