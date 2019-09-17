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برلمان

برلماني: مصر أكبر سوق جاذب للاستثمار في المنطقة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:00 ص
سمير البطيخي عضو
سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
عبد الرحمن سرحان
قال النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر سوق كبير لأي مستثمر خارجي يسعى إلى لتوسيع قاعدته الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن إعلان بريطانيا زيادة استثماراتها داخل مصر، له فوائد متبادلة للجانبين.

وأضاف "البطيخي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن سوق مصر له ارتباط كبير ومنفتح على السوق الإفريقية والعربية، وهذا يدفع أي دولة وأي مستثمر لتوسيع حجم استثماراته فيها.

والتقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالدكتور اندرو موريسون، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، خلال زيارته لمصر، بحضور السير جيفرى أدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة والسفير رضا بيبرس، المشرف علي القطاع الأوروبي بالوزارة.


وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات البريطانية فى مصر فى ظل كونها أكبر الدول المستثمرة فى مصر، والتي وصلت إلى 47.4 مليار دولار في ظل وجود 1816 شركة بريطانية تعمل في مصر، كما ناقش الجانبان التعاون فى تمويل المشروعات التنموية خاصة فى الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برامج التعليم ومبادرات الرعاية الصحية، إضافة إلى التعاون المستقبلي مع بريطانيا في قطاع النقل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

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