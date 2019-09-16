عنيك فى عنينا تنظم يوما توعويا للوقاية من أمراض العيون بالبحيرة

تنظم مبادرة "عنيك فى عنينا" التى تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية، تحت رعاية وبحضور اللواء هشام امنة محافظ البحيرة وبالتنسيق مع مستشفى رمد العيون بدمنهور، يوما توعويا كاملا بأهمية مواجهة أمراض العيون وطرق الوقاية منها، وذلك بعد غد الأربعاء فى العاشرة صباحا بمقر المستشفى بمدينة دمنهور.



واكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير ان تنظيم اليوم التوعوى لاهالى البحيرة ياتى ضمن انشطة النوعية لمبادرة عنيك في عنينا للحد من مسببات العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الورزاء وان اليوم سوف يتضمن خمس فعاليات رئيسية هى، افتتاح وحدة الشبكية بالمستشفى وتتضمن الجهاز الجديد من صناع الخير وجهازين اخرين تم تزويد الوحدة بهما، كما تنظم لقاء تعليميا يحاضر فيه كبير اساتذة الشبكية الدكتور محسن أبو شوشة لنقل الخبرات لشباب أطباء المستشفى.



واضاف عبدالفتاح ان اليوم سوف يشمل ايضا محاضرة توعية للأهالى حول الوقاية من أمراض الشبكية ويلقيها عدد من كبار أطباء المستشفى، وسيتم عمل مسح طبى للحضور من الأهالى والضيوف حول أمراض الشبكية بتوقيع الكشف الطبى عليهم، بالإضافة إلى إجراء عدد من العمليات الجراحية للأهالى ضمن حملة عنيك في عنينا بالمستشفى.



كما أكدت الدكتورة شيماء صبرى، المدير التنفيذى لمبادرة "عنيك فى عنينا" إن عنيك في عنينا نجحت في الكشف على عدد 23802 مواطن من اهالى قرى محافظة البحيرة ، من خلال 29 قافلة طبية تم تنظيمها داخل القرى ، وإجراء 20عملية قرنية تصل تكلفة العملية الواحدة إلى 30 ألف جنيه، كذلك تم اجراء 768 عملية جراحة عيون متنوعة ، وتوزيع 5635 نظارة طبية عالية الجودة للحالات المستحقة، وتوزيع 8641 علبة أدوية .



وأضافت صبرى أن مبادرة "عنيك فى عنينا" تهدف إلى رفع الوعى بأهمية مواجهة أمراض العيون وطرق الوقاية منها، وتواصل جهودها لمحاربة العمى، كما تسعى لدعم إعلان محافظة البحيرة خالية من أمراض العيون.