نبيل القروي.. محطات في حياة مرشح سجين اقترب من رئاسة تونس

جذب المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي الأنظار إليه بعد تصدره نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية خلفا للمرشح قيس سعيد، بالرغم من مكوثه في السجن على ذمة قضايا فساد.



ولم يخض القروي حملة الدعاية الخاصة به في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية، ولم يتمكن من الإدلاء بصوته، ومع ذلك تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في تونس حسب المؤشرات الأولية للانتخابات، وبذلك ستكون جولة الإعادة بين نبيل القروي وقيس سعيد.



فمن هو نبيل القروي؟



القروي رجل أعمال وسياسي تونسي، صاحب مجموعة "قروي"، ومالك قناة نسمة الفضائية، قدم نفسه في الثلاث سنوات الأخيرة على أنه ناشط في المجال الخيري.



انضم القروي في بادئ الأمر إلى حزب نداء تونس مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، لكنه عاد وانفصل عن الحزب ليؤسس حزبه الذي يخوض به الانتخابات الرئاسية الحالية " قلب تونس".



القروي شخصية مثيرة للجدل، إذ عرفت قناة نسمة الفضائية التي يملكها بأنها مقربة من نظام زين العابدين بن علي، واتهم بالتهرب الضريبي وقضايا متعلقة بغسيل الأموال، وهي القضايا التي يقبع بسببها في السجن حتى الآن.



حصار السلفيين لمنزله



تعرض القروي في عام 2011 إلى هجوم شديد من السلفيين، بعد أن بثت قناته في 9 أكتوبر من العام ذاته، فيلم برسيبوليس الذي عرض الذات الإلهية، وحاول نحو 200 من السلفيين حرق مقر قناة نسمة قبل مهاجمة منزله بعد بضعة أيام.



وفي نهاية مايو الماضي، أعلن القروي عبر فضائية نسمة ترشحه للانتخابات الرئاسية وأرجع القروي قرار خوض المنافسة على الرئاسة الى ما وصفه باطلاعه على معاناة التونسيين على امتداد 3 سنوات.



القبض عليه بتهم متعلقة بالفساد



ألقت الشرطة التونسية القبض على نبيل القروي في 24 أغسطس الماضي، بتهم متعلقة بالتهرب الضريبي، بعد أن قطعت 5 سيارة تابعة للشرطة الطريق وهرعت نحو سيارة نبيل القروي قبل أن يطلب منه رجال شرطة مسلحون وباللباس المدني أن يرافقهم، موضحين أن لديهم تعليمات بتوقيفه.



كما منعت العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس منع قناة نسمة الخاصة التي أسسها المرشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، من تغطية الحملات الانتخابية.



وقال رئيس الهيئة النوري اللجمي في تصريحات للعربية: "تم اتخاذ القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.



مصير القروي في الانتخابات التونسية



ولم يعرف مصير القروي حتى الآن في حال فوزه بسباق الانتخابات الرئاسية التونسية، وعن هذا قال مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إبراهيم بوصلاح لفرانس برس تعليقا على إمكانية فوز القروي "إنها القضية الأولى من نوعها في تونس، يجب أن أقول هنا أننا سنكون أمام فراغ في حال فوزه، وسنكون في مأزق قانوني".

