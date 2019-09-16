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مرأة

بـ فستان مستردة... مايا دياب تشعل الـ سوشيال ميديا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:27 م
مايا دياب
مايا دياب
قسم المرأه
نشرت مايا دياب صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة ساحرة نالت إعجاب متابعيها.

وأطلت مايا دياب بـ فستان مجسم فوق الركبة باللون المستردة بأكمام، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسورات واكتفت بقرط دائري أضاف جمالاً على إطلالتها الساحرة.

ومن الناحية الجمالية وضعت مايا ميكاب بالألوان الترابية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، إليكم الصور التي تبرز إطلالتها...

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