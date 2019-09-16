أحمد عز يبهر متابعيه بصورة من فرح أحمد فهمي وهنا الزاهد

شارك الفنان أحمد عز جمهوره بصورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر أحمد عز بالصور مع الفنان محمد مكاوي خلال تواجدهما بفرح الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد.



وعلق أحمد عز علي الصورة قائلا "الغاليين".



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "الغاليين" و " احلي عز دا ولا اية" و " عظمة".



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد عز فيلم ولاد رزق 2 مع الفنان أحمد داود وكريم قاسم وأحمد الفيشاوي وعمرو يوسف من إخراج طارق العريان.