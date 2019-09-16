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أخبار العالم

الصومال: مقتل 12 جنديًا برونديًا وإصابة 6 في هجوم لحركة الشباب

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:03 م
حركة الشباب
حركة الشباب
أ ش أ
قُتل 12 جنديًا برونديًا من قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال المعروفة اختصارًا بـ "أميصوم"، فيما أصيب ستة آخرون بجروح؛ إثر كمين نصبه متشددو حركة "الشباب" الصومالية المتمردة لقافلة عسكرية شمالي العاصمة مقديشيو.

وأوضحت إذاعة "شابيلي" الصومالية اليوم /الاثنين/ أن القافلة العسكرية كانت في طريقها إلى العاصمة عائدة من مهمة أمنية في مدينة جوهر التي تقع على تبعد عن مقديشيو 90 كيلومترًا.

وأعلنت حركة "الشباب" المتمردة في بيان مسئوليتها عن ارتكاب الحادث.

ولفتت الإذاعة الصومالية إلى أن القوات الحكومية -بدعم 20 ألف من قوات حفظ السلام التابعة لـ "أميصوم"- تمكنت في عام 2011 من طرد عناصر الحركة المتمردة خارج مقديشيو، إلا أن "الشباب" الصومالية لا تزال تشن هجمات من بينها تفجيرات انتحارية ضد أهداف حكومية.


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