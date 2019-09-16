الخطيب يبدأ حفل تكريم أبطال النادي الأهلي بدعم مؤمن زكريا بأغنية خاصة

انطلق حفل تكريم العديد من أبطال النادي الأهلي الذين حققوا إنجازات عربية وإفريقية وعالمية مع النادي أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة بأغنية لمؤمن زكريا دعما له في مرضه.





شهد الحفل حضور مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب والأبطال الرياضيين المكرمين في الحفل الكبير الذي يستضيفه فرع النادي بمدينة نصر.





وكان الكابتن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي قد رشح أبطال النادي الأهلي لتكريمهم في الحفل، في إطار سياسة مجلس الإدارة لدعم جميع الفرق الرياضية بالنادي وتكريم اللاعبين أصحاب الإنجازات.





وكان مجلس إدارة الأهلي قد قرر إقامة حفل التكريم انطلاقا من اهتمامه بكل المواهب من أبناء النادي في جميع الألعاب، وتأكيد دعمهم، خاصة أصحاب الإنجازات منهم ؛ سواء مع النادي أو مع المنتخبات الوطنية على المستوى العربي أو الإفريقي أو العالمي، إضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين لبذل أقصى الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب وإعلاء اسم الأهلي في جميع المحافل الرياضية.