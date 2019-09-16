ليفربول يعلن فترة غياب نجمه أوريجي

أعلن فريق ليفربول فترة غياب مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريجي، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريق أمام نيوكاسل يونايتد فى الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع الحالي.



وكان أوريجي اضطر لمغادرة الملعب بعد تعرضه لإصابة في الكاحل عقب مشاركته أساسيا في مباراة نيوكاسل، التي انتهت بفوز الريدز (3-1) على ملعب آنفيلد يوم السبت الماضي.



وأكد ليفربول عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين أن صاحب الـ24 عاما سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين.



ويستعد ليفربول لمواجهة نابولي الإيطالي غدا الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا (2019-2020).



يُذكر أن أوريجي كان له دورا كبيرا في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بعد تسجيل هدفين أمام برشلونة في نصف النهائي وهدف أمام توتنهام في النهائي.