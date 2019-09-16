محمد صلاح يخطط لتهديد عرش دروجبا وإيتو مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

يستعد النجم المصري الدولي محمد صلاح لقيادة ليفربول للحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا في افتتاح مبارياته الموسم الحالي أمام نابولي، وعينه على تحقيق أرقام قياسية جديدة، سواء على صعيد النادي الإنجليزي أو ما هو أكبر على المستوى الإفريقي.





ويبدأ محمد صلاح غدًا الثلاثاء سادس مواسمه فى دوري أبطال أوروبا حين يستهل الفريق الإنجليزي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة نابولي الإيطالي على ملعب "سان باولو"، فى إطار منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة لـ دوري أبطال أوروبا.





ويستهدف صاحب الـ27 عامًا الاقتراب من الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة باسم لاعب إفريقي في دوري أبطال أوروبا، والمسجل باسم النجم الإيفواري ديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي الإنجليزي برصيد 44 هدفا.





ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة الهدافين الأفارقة في دوري أبطال أوروبا برصيد 22 هدفًا منذ موسم (2013-14) حتى الآن، بواقع خمسة أهداف بقميص بازل السويسري، وهدف مع روما الإيطالي و16 هدفًا رفقة ليفربول.





و على مستوى النادي الإنجليزي ليفربول، يحتل صلاح صاحب الـ16 هدفا المرتبة الثانية في قائمة هدافي ليفربول بـ دوري أبطال أوروبا، بفارق 14 هدفًا عن صاحب الرقم القياسي ستيفن جيرارد الذي سجل 30 هدفا في 87 مباراة بقميص الريدز.





قائمة الهدافين الأفارقة في دوري أبطال أوروبا:





1- الإيفواري ديدييه دروجبا - 44 هدفا (مارسيليا، تشيلسي، جالطة سراي).





2- الكاميروني صامويل إيتو - 33 هدفا (ريال مدريد، ريال مايوركا، برشلونة، إنتر ميلان، تشيلسي).





3- المصري محمد صلاح - 22 هدفا (بازل، روما، ليفربول).





4- الإيفواري سيدو دومبيا - 19 هدفا (سسكا موسكو، بازل، سبورتنج لشبونة).





5- الجابوني بيير إمريك أوباميانج - 15 هدفا (بوروسيا دورتموند).





6- الكاميروني فينسنت أبوبكر - 14 هدفا (بورتو، باكشتاش).





6- الليبيري جورج ويا - 14 هدفا (باريس سان جيرمان، ميلان).





6- التوجولي إيمانويل أديبايور - 14 هدفا (موناكو، آرسنال، ريال مدريد، باشاكشهر).





قائمة هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا:





1- الإنجليزي ستيفن جيرارد - 30 هدفا.





2- المصري محمد صلاح - 16 هدفا.





3- البرازيلي روبرتو فيرمينو - 15 هدفا.





4- السنغالي ساديو ماني - 14 هدفا.





4- الويلزي إيان راش - 14 هدفا.



