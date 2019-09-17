ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أسرته أدعت موته غرقا فى بورسعيد.. تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع الإرهابى أبو حمزة فى سيناء.. صور

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:00 ص
الارهابى أحمد عادل
الارهابى أحمد عادل محمد سعيد والشهير بـ ابو حمزة
كتب محمد الغزاوى
كشف جيران الارهابى أبوحمزة قائد الخلية الإرهابية التى لقت مصرعها أمس الأول فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، عن مفاجات مدوية حيث تبين أن أسرة الإرهابى نشروا شائعة وفاته منذ فترة عقب قيامه بالقفز من أعلى الكازينو العائم على شاطئ بورسعيد فى البحر أمامهم ولم يظهر مما أثار تعاطف المواطنين معه وبالرغم من تلك المدة لم يتم العثور على جثته ولكن بعد إعلان وزارة الداخلية عن مقتل خلية الارهابى ابو حمزة اتكشفوا عدة حقائق هو ان جارهم ارهابى وان بعض اصدقائه ادعوا وفاته فى البحر لتضليل الأجهزة الأمنية بالرغم من سفره الى سيناء والانتماء إلى معسكرات الإرهابيين. 

ترجع الأحداث إلى إعلان أسرة الإرهابى أحمد عادل محمد سعيد والشهير بـ ابو حمزة أحد العاملين بهيئة قناة السويس بمحافظة بورسعيد غرقه بعد ان قفز من أعلى الكازينو العائم على شاطئ بورسعيد فى البحر أمامهم ولم يظهر مجددا متهمين اجهزة الانقاذ بالتقاعس ومطالبين أهالى بورسعيد على صفحات التواصل الاجتماعى بالدعاء له لإنقاذه او ظهور جثمانه وقامت أسرة الإرهابى بأداء صلاة الغائب على جثمانه بعد أيام من اختفائه فى البحر لإيهام الأجهزة الامنية بوفاته غرقا. 

وفى ذات الوقت كان الإرهابى قد وصل إلى سيناء للانضمام الى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة بمنطقة جلبانة بشمال سيناء بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات حال إقترابها منه ، ما أسفر عن إصابة ضابطين وأحد افراد الأمن وذلك بعد تمكن القوات من رصده وعدد من العناصر الإرهابية أثناء التخطيط لعمليتهم الإرهابية حتى تمكنت القوات من تصفيته وأعضاء خليته. 

وعقب إعلان وزارة الداخلية الخبر الذى اصاب الجميع فى شوارع وأحياء بورسعيد بحالة من الذعر وخيبة الامل وفقدان الثقة خيم الهدوء علي العقار الذى تقطن فيه أسرته. 

وقال أحد جيران الارهابى: لم نكن نتخيل أنه يكون ضمن العناصر الإرهابية في سيناء، فقد كان شاب عادي يذهب ليصلي بالمسجد امامنا فى حاله واضاف أخر شعرنا بحزن شديد عندما علمنا بغرقه بحكم الجيرة ودعونا ان تظهر جثته. 

وقالت أخرى : لاحول ولاقوة الا بالله وربنا ينتقم من اللي عاوز يضيع مصر، صدمتنا شديدة بعد ان شعرنا اننا أداة استخدمنا الارهابى وجماعته لتنفيذ مخططتهم.

وقد تحولت مئات الصفحات التي كانت تدعو للإرهابي عقب إدعاء غرقه الي منشورات تصف ما أقدم عليه بالإجرام وتدعم جهود الدولة في مجابهة هذه العناصر الإرهابية.

يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت مقتل عدد من الإرهابيين بمنطقة جلبانة بشمال سيناء أثناء قيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة وعثرت القوات بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية وكمية من الذخيرة وعدد من الأدوات التى تستخدم فى تصنيع العبوات وطبنجة تبين أنها مستولى عليها عقب قيام المجموعة الإرهابية بالهجوم على أحد أفراد الشرطة واستشهاده فى يناير 2018 .
أسرته أدعت موته غرقا فى بورسعيد.. تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع الإرهابى أبو حمزة فى سيناء.. صور
أسرته أدعت موته غرقا فى بورسعيد.. تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع الإرهابى أبو حمزة فى سيناء.. صور
أسرته أدعت موته غرقا فى بورسعيد.. تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع الإرهابى أبو حمزة فى سيناء.. صور
أسرته أدعت موته غرقا فى بورسعيد.. تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع الإرهابى أبو حمزة فى سيناء.. صور
أسرته أدعت موته غرقا فى بورسعيد.. تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع الإرهابى أبو حمزة فى سيناء.. صور
أسرته أدعت موته غرقا فى بورسعيد.. تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع الإرهابى أبو حمزة فى سيناء.. صور
أسرته أدعت موته غرقا فى بورسعيد.. تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع الإرهابى أبو حمزة فى سيناء.. صور
أسرته أدعت موته غرقا فى بورسعيد.. تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع الإرهابى أبو حمزة فى سيناء.. صور
أسرته أدعت موته غرقا فى بورسعيد.. تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع الإرهابى أبو حمزة فى سيناء.. صور
أسرته أدعت موته غرقا فى بورسعيد.. تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع الإرهابى أبو حمزة فى سيناء.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية: مقتل مجموعة إرهابية بمنطقة جلبانة في شمال سيناء قبل انطلاقها لتنفيذ هجوم

الداخلية تحبط مخططاً لاستهداف رجال الأمن.. مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 ضباط بشمال سيناء.. صور

قبل ساعة الصفر.. الداخلية تهاجم مجموعة إرهابية خططت لاستهداف تمركزات عسكرية.. مقتل العناصر المتطرفة فى مواجهة رجال الشرطة.. إصابة 3 ضباط وفرد أمن بالعملية.. صور

أسلحة نارية وأدوات لتصنيع المتفجرات.. التفاصيل الكاملة لضبط خلية جلبانة الإرهابية.. صور

بالصور.. ليلة مقتل أبو حمزة الإرهابى.. تفاصيل مأمورية الفجر والثأر لشهداء الجيش والشرطة من خلية جلبانة بشمال سيناء

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. حادث دينا عبد الله.. محمد رمضان يتحدى الداعين لوقفه عن الغناء.. هجوم على بنات كريم فهمي

بعد مطالبات المهن الموسيقية بمنعه.. محمد رمضان يتحدى: لن أتوقف عن الغناء

هاشتاج #هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي يشعل تويتر.. ومغردون: رافع راسنا طول العمر

بقميص رجالي بدل البورنص.. سلمي ابو ضيف تثير الجدل بإطلالة مثيرة

محمد رمضان ينشر صورته عاريا.. والجمهور ينهال بتعليقات غير متوقعة.. شاهد

بعد شائعة مرضها.. شيرين عبد الوهاب تعود بحفل في السعودية

كفاية استفزاز.. رسالة شديدة اللهجة من مرتضى منصور إلى رئيس الـ كاف بسبب الخطيب

محمد علي يهدد والده بالضرب بـ الحذاء.. فيديو

اختيار التوأم حسن .. شوبير يكشف تفاصيل الجلسة المغلقة لحسم ملف مدرب منتخب مصر

شعرهم سلك مواعين.. متابعة تهاجم بنات كريم فهمي.. وشقيقه يرد بوصلة من الألفاظ الخارجة

عمرو أديب يعرض صحيفة الحالة الجنائية للأميرة إسماعيل..خرجت من مصر بـ 3 قضايا آداب..فيديو

مفاجأة.. ياسر رزق: الإخوان حاولوا اغتيال قيادات أمنية عليا أثناء خطاب مرسي الشهير

الله يخرب بيتك.. والدة الهارب محمد على توجه رسالة مؤثرة له.. فيديو

شوبير يفجر مفاجأة كبرى عن حسام حسن وتدريبه لمنتخب مصر

مرتضى منصور يهاجم جمال الغندور بسبب حكام مباراة السوبر أمام الأهلي: ده إجازة للحلاقين مش الحكام

خلافات داخل اتحاد الكرة.. هاني حتحوت يكشف حقيقة استقالة محمد فضل.. فيديو

أسرته أدعت موته غرقا فى بورسعيد.. تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع الإرهابى أبو حمزة فى سيناء.. صور

ياسر رزق: لولا الجيش لانهارت الدولة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص رجالي بدل البورنص.. سلمي ابو ضيف تثير الجدل بإطلالة مثيرة

بعد تداولها على فيسبوك.. الجوافة الحمراء تعالج سرطان الثدي والبروستاتا

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف نجلاء الشرشابى.. 4 وصفات مختلفة ..صور