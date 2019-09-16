شاهد.. مى كساب تضرب أحمد السقا

نشرت الفنانة مى كساب، البرومو الدعائي لفيلمها الجديد "الطيب والشرس واللعوب"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"؛ تمهيدا لعرضه فى أكتوبر المقبل.





وتظهر الفنانة مى كساب، فى البرومو مع أحمد فتحى، ومحمد سلام، وهم يسخرون من أحمد السقا، ورامز جلال، وياسر جلال، وأمير كرارة، واصفين هؤلاء النجوم بالتلاميذ بالنسبة إليهم، وقالت مى كساب فى الفيديو إنها قامت بضرب السقا فى الجزيرة.





وقامت مى كساب بتوجيه رسالة إلى أحمد السقا قائلة "ما تنكرش".





جدير بالذكر أن فيلم "الطيب والشرس واللعوب" يتضمن نخبة من النجوم الا وهم الفنان أحمد فتحي، مى كساب، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج: إيهاب السرجاني، ومن سيناريو وحوار: رأفت رضا.