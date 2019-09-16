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ليس عصيرا فقط.. طريقة عمل مخلل المانجو.. جربوها

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:06 م
مانجا مخلل
مانجا مخلل
ريهام قدري
تعتبر المانجو من الفواكه التي يعشقها الكثير سواء تم تناولها بالأكل او شربها عصيرا بعد تخفيفها ، ولكن نقدم لكِ طريقة مخلل المانجو وهي طريقة جديدة وغير معتادة.. 

المقادير:
مانجو- هريسه- كاري- كمون- حبة البركه- عُصفر- زيت- شطه- كمون حصى- ملح خشن- سكر- ليمون.

الطريقة:
قشري المانجو وقطعيها مكعبات وأضيفي عليها الهريسه والكاري والشطه والكمون وحبة البركة.

أضيفي الزيت وكمون وملح خشن وسكر وعصير ليمون.

ضعي المانجو بالخليط وأضيفي عليها العُصفر في برطمان اغلقيه جيدا ونقطة خل بسيطه ويترك لمدة لا تقل عن 15 يوما.

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