مصروفات المدارس التجريبية في الجيزة: العادية بـ 996 جنيها والمتميزة تصل لـ2275 جنيها

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مصروفات طلاب المدارس الرسمية للغات (المدارس التجريبية ) بالجيزة، للعام الدراسي 2019/2020 .



حيث قالت المديرية إنه بالنسبة لرياض الأطفال وقد تحددت المصروفات بـ 996.35 جنيه، وبالنسبة للصفوف من الأول للرابع الابتدائي فقد تحددت المصروفات بــ 983.75 جنيه، الصفوف من الخامس لـ السادس من الابتدائي تقرر أن تكون المصروفات 614 جنيها.



أما عن المرحلة الإعدادية بجميع صفوفها، فقد تقرر أن تكون المصروفات 717.80 جنيه، أما طلاب أولى ثانوي فقد تحددت مصروفات طلابها بـ 870 جنيها، وبالنسبة للصفين الثاني والثالث الثانوي فقد تقرر أن تكون المصروفات 796.70 جنيه.



أما بشأن الكتب المدرسية، فقد تقرر أن تحدد تكلفتها طبقا للتكلفة الفعلية + 10% مصاريف إدارية.



وبالنسبة لمصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات، فهي كالتالي:



1877.50 جنيه لرياض الأطفال، و2275 للصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي، و1796.70 جنيه للصفين الخامس والسادس الابتدائي، و1786.70 جنيه لصفوف المرحلة الإعدادية، و1831.7 جنيه لأولى ثانوي، و 1827.7 جنيه للصفين الثاني والثالث الثانوي.



وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى ضرورة أن يتم تسديد جميع المصروفات المحصلة من الطلاب بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال منافذ فوري بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب، أو مكاتب هيئة البريد المصري على مستوى الجمهورية على حساب رقم 0135112000283818.



وتقوم كل مدرسة بإستلام أصل وصورتين من مستند الدفع من ولي الأمر، وتحتفظ به كمستند سداد للرسوم وتسلم صورة معتمدة لولي الأمر.



ويقوم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بسداد أنصبة المدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام الوزارة والجهات الأخرى، طبقا للنسب الموضحة، بناءً على البيانات المتاحة من قاعدة بيانات الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة وفق الآليات التي تتفق عليها الجهتان.