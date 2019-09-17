ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مصروفات المدارس التجريبية في الجيزة: العادية بـ 996 جنيها والمتميزة تصل لـ2275 جنيها

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:08 ص
مصروفات المدارس التجريبية
مصروفات المدارس التجريبية
ياســـمين بدوي
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مصروفات طلاب المدارس الرسمية للغات (المدارس التجريبية ) بالجيزة، للعام الدراسي 2019/2020 .

حيث قالت المديرية إنه بالنسبة لرياض الأطفال وقد تحددت المصروفات بـ 996.35 جنيه، وبالنسبة للصفوف من الأول للرابع الابتدائي فقد تحددت المصروفات بــ 983.75 جنيه، الصفوف من الخامس لـ السادس من الابتدائي تقرر أن تكون المصروفات 614 جنيها.

أما عن المرحلة الإعدادية بجميع صفوفها، فقد تقرر أن تكون المصروفات 717.80 جنيه، أما طلاب أولى ثانوي فقد تحددت مصروفات طلابها بـ 870 جنيها، وبالنسبة للصفين الثاني والثالث الثانوي فقد تقرر أن تكون المصروفات 796.70 جنيه.

أما بشأن الكتب المدرسية، فقد تقرر أن تحدد تكلفتها طبقا للتكلفة الفعلية + 10% مصاريف إدارية.

وبالنسبة لمصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات، فهي كالتالي:

1877.50 جنيه لرياض الأطفال، و2275 للصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي، و1796.70 جنيه للصفين الخامس والسادس الابتدائي، و1786.70 جنيه لصفوف المرحلة الإعدادية، و1831.7 جنيه لأولى ثانوي، و 1827.7 جنيه للصفين الثاني والثالث الثانوي.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى ضرورة أن يتم تسديد جميع المصروفات المحصلة من الطلاب بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال منافذ فوري بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب، أو مكاتب هيئة البريد المصري على مستوى الجمهورية على حساب رقم 0135112000283818.

وتقوم كل مدرسة بإستلام أصل وصورتين من مستند الدفع من ولي الأمر، وتحتفظ به كمستند سداد للرسوم وتسلم صورة معتمدة لولي الأمر.

ويقوم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بسداد أنصبة المدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام الوزارة والجهات الأخرى، طبقا للنسب الموضحة، بناءً على البيانات المتاحة من قاعدة بيانات الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة وفق الآليات التي تتفق عليها الجهتان.
مصروفات المدارس التجريبية في الجيزة: العادية بـ 996 جنيها والمتميزة تصل لـ2275 جنيها
مصروفات المدارس التجريبية في الجيزة: العادية بـ 996 جنيها والمتميزة تصل لـ2275 جنيها

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصروفات المدارس لعام 2019/2020 وطرق دفعها.. 195 جنيها للثانوي

تصل لـ2700 جنيه .. تعرف على المصروفات المدرسية المقررة لـ الطلاب الوافدين هذا العام

صدى البلد ينشر تفاصيل نشرة مصروفات المدارس لعام 2019/2020 .. تبدأ من 145 ولا تتجاوز الـ 195 جنيها للمصريين وـ2700 للوافدين .. 10 ج غرامة الغياب بدون عذر .. والسداد عبر فوري أو البريد

تعرف على مصروفات المدارس التجريبية بمحافظة القاهرة 2019

ترشيحاتنا

بعد تراجع أسهمه لتدريب منتخب مصر.. أول قرار لـ إيهاب جلال مع لاعبي المصري

مصروفات المدارس التجريبية في الجيزة: العادية بـ 996 جنيها والمتميزة تصل لـ2275 جنيها

كيف يمكن التخلص من بقع الصدأ في الملابس بحيلة سحرية

أخبار الفن.. حادث دينا عبد الله.. محمد رمضان يتحدى الداعين لوقفه عن الغناء.. هجوم على بنات كريم فهمي

مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

في ذكرى ميلادها.. رحلة نادية السبع من الصحافة إلى الفن

كفاية استفزاز.. رسالة شديدة اللهجة من مرتضى منصور إلى رئيس الـ كاف بسبب الخطيب

انا اسف.. لاعب كرة قدم شاب ينتحر أسفل عجلات قطار بعد انفصاله عن عشيقته.. صور

شعرهم سلك مواعين.. متابعة تهاجم بنات كريم فهمي.. وشقيقه يرد بوصلة من الألفاظ الخارجة

وعدته بسهرة حمراء.. الزوجة وعشيقها وضعا مبيدا حشريا فى الخمرة للزوج لاستمرار علاقتهما

بديل الليزر.. إزالة شعر المناطق الحساسة والجسم بالكامل بحيل مجربة

مرتضى منصور يهاجم جمال الغندور بسبب حكام مباراة السوبر أمام الأهلي: ده إجازة للحلاقين مش الحكام

فيفي عبده تشعل إنستجرام بـ إطلالة خليجية.. صور

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن توقيت هدم فيلا المعمورة ويصدم الخونة.. محمد علي يهدد والده بالضرب بـ الحذاء

الله يخرب بيتك.. والدة الهارب محمد على توجه رسالة مؤثرة له.. فيديو

شوبير يفجر مفاجأة كبرى عن حسام حسن وتدريبه لمنتخب مصر

رسالة من عدلي القيعي إلى جماهير النادي الأهلي ولجنة الحكام قبل السوبر المصري

خلافات داخل اتحاد الكرة.. هاني حتحوت يكشف حقيقة استقالة محمد فضل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفي عبده تشعل إنستجرام بـ إطلالة خليجية.. صور

بقميص رجالي بدل البورنص.. سلمي ابو ضيف تثير الجدل بإطلالة مثيرة

بعد تداولها على فيسبوك.. الجوافة الحمراء تعالج سرطان الثدي والبروستاتا