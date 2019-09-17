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توك شو

الله يخرب بيتك.. والدة الهارب محمد على توجه رسالة مؤثرة له.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:37 ص
محمد على
محمد على
البهي عمرو
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع صوتي يعرض لأول مرة لوالدة المقاول الهارب محمد علي، وجاء في الرسالة: " ايه يا محمد عامل ايه.. يارب تكون مبسوط كده فى برشلونة بتاعتك دي".

وأضافت والدة الهارب محمد على فى التسجيل الصوتى الذى عرض ببرنامج الحكاية، المذاع على قناة أم بي سي مصر، : "طب يا عم قبل ما تركب الطيارة وقبل ما تروح وقبل ما تيجي، قبل ما تاكل وقبل ما تشرب، اعرف ان دعوة من أمك تطيرك".

واستكملت والده الهارب محمد على فى الرسالة الصوتية: "هى مزهزهة لك الدنيا أنا عارفة هي مزهزهة لك، بس خليك فاكر أن اى حاجة بتحصلك مني أنا ومن دعوتي عليك، يكفى إنك سبت البلد وجريت ومشيت وخدت العيال".

وتابعت والدة الهارب محمد علي: : أنت مشيت هربت أنت هربت أصلا أنت هربان.. مش هربان عشان خدت الملاليم لا لا .. انت هربان عشان حسيت انك ملكش قيمة فى وسط الناس من اللى بتعمله".

وقالت أم الهارب محمد على: "ابعت لأولاد إبراهيم حقهم وابعت لأمك حقها.. عشان ربنا يمكن يغفرلك يمكن يغفرلك".

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