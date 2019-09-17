هاشتاج #هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي يشعل تويتر.. ومغردون: رافع راسنا طول العمر

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر .



وجاءت التعليقات المصحوبة بالهاشتاج، كالتالي:



#هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي

سيتوقف التاريخ طويلا عند رجل اسمه عبد الفتاح السيسي الذي غير مسار العالم وصنع تاريخ وعالم جديد.. واداكم علي قفاكم ولبسكم طرح يا خنازير ... #وتحيا_مصر



النجاح معناه هو القائد الرئيس السيسى

#هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي



مصر ربنا حاميها

#هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي

#مليون_ريتويت_دعم_للسيسى



تحيا مصر و تحيا جيش مصر و تحيا رئيس مصر المجننهم #هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي



الرئيس السيسي .. ابن مصر .. ضد الكسر .. رافع راسنا طول العمر

#هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي



#هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي

وان شاء الله مصر هتعدى



معاك يا سيسي لآخر المشوار #هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي

