هاشتاج #هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي يشعل تويتر.. ومغردون: رافع راسنا طول العمر

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر .
وجاءت التعليقات المصحوبة بالهاشتاج، كالتالي:
#هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي
سيتوقف التاريخ طويلا عند رجل اسمه عبد الفتاح السيسي الذي غير مسار العالم وصنع تاريخ وعالم جديد.. واداكم علي قفاكم ولبسكم طرح يا خنازير ... #وتحيا_مصر
النجاح معناه هو القائد الرئيس السيسى
#هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي
مصر ربنا حاميها
#هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي
#مليون_ريتويت_دعم_للسيسى
تحيا مصر و تحيا جيش مصر و تحيا رئيس مصر المجننهم #هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي
الرئيس السيسي .. ابن مصر .. ضد الكسر .. رافع راسنا طول العمر
#هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي
#هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي
وان شاء الله مصر هتعدى
معاك يا سيسي لآخر المشوار #هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي
وجاءت التعليقات المصحوبة بالهاشتاج، كالتالي:
#هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي
سيتوقف التاريخ طويلا عند رجل اسمه عبد الفتاح السيسي الذي غير مسار العالم وصنع تاريخ وعالم جديد.. واداكم علي قفاكم ولبسكم طرح يا خنازير ... #وتحيا_مصر
النجاح معناه هو القائد الرئيس السيسى
#هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي
مصر ربنا حاميها
#هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي
#مليون_ريتويت_دعم_للسيسى
تحيا مصر و تحيا جيش مصر و تحيا رئيس مصر المجننهم #هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي
الرئيس السيسي .. ابن مصر .. ضد الكسر .. رافع راسنا طول العمر
#هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي
#هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي
وان شاء الله مصر هتعدى
معاك يا سيسي لآخر المشوار #هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي