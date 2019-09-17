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أخبار البلد

هاشتاج #هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي يشعل تويتر.. ومغردون: رافع راسنا طول العمر

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:47 ص
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
منار نور
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر .

وجاءت التعليقات المصحوبة بالهاشتاج، كالتالي:

#هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي
سيتوقف التاريخ طويلا عند رجل اسمه عبد الفتاح السيسي الذي غير مسار العالم وصنع تاريخ وعالم جديد.. واداكم علي قفاكم ولبسكم طرح يا خنازير ... #وتحيا_مصر

النجاح معناه هو القائد الرئيس السيسى
#هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي

مصر ربنا حاميها
#هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي
#مليون_ريتويت_دعم_للسيسى

تحيا مصر و تحيا جيش مصر و تحيا رئيس مصر المجننهم #هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي

الرئيس السيسي .. ابن مصر .. ضد الكسر .. رافع راسنا طول العمر
#هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي

#هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي
وان شاء الله مصر هتعدى

معاك يا سيسي لآخر المشوار #هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي

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