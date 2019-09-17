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فن

أخبار الفن.. حادث دينا عبد الله.. محمد رمضان يتحدى الداعين لوقفه عن الغناء.. هجوم على بنات كريم فهمي

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:47 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

دينا عبد الله تنجو من موت محقق بعد تعرضها لحادث مروع

تعرضت الفنانة والمذيعة دينا عبدالله، لحادث سير مروع على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، في أثناء استقلالها سيارتها بصحبة والدتها.


كارول سماحة تتغلب على موقف محرج بطريقة عفوية.. فيديو

تداول عدد من جمهور الفنانة البنانية كارول سماحة، مقطع فيديو على تويتر، ظهرت فيه الأخيرة ضمن أحدث حفلاتها بمهرجان بكاسين في لبنان، الذي أحيته قبل يومين.


متابعة تهاجم بنات كريم فهمي

هاجم احمد فهمى وشقيقه كريم فهمى احد متابعي الأخير بعد أن نشر كريم فهمى صورة تجمعه مع شقيقه وزوجتيهما وبناته، عبر حسابه على انستجرام .


وائل كفوري يرقص مع بسكال مشعلاني بطريقة غير متزنة.. فيديو

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو قصير للفنانة اللبناني وائل كفوري، من حفل عيد ميلاده الأخير الذي أقيم قبل يومين بحضور نجوم لبنان في بيروت.


حقيقة رفض سارة الطباخ التعاقد مع محمد حماقي.. فيديو

كشفت المنتجة سارة الطباخ عن حقيقة رفضها التعاون مع المطرب محمد حماقى بعد ان ترددت ابناء عن تعاقدها معه من خلال شركة الانتاج الخاصة بها و التى تعاقدت مؤخرا مع تامر عاشور.


محمد رمضان يتحدى الداعين لوقفه عن الغناء

وجه الفنان محمد رمضان رسالة لمن طالبوا نقابة المهن الموسيقية بوقفه عن الغناء.

وقال محمد رمضان في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "أقول لهم إنني مازلت أسير في طريقي، وسأكمل الطريق إلى نهايته ولن ألتفت لمثل هذه الأشياء".


بعد شائعة مرضها.. شيرين عبد الوهاب تعود بحفل في السعودية

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن حفل غنائي جديد ضمن سلسلة حفلات اليوم الوطني للسعودية الـ89، يحييه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، والفنان السعودي رابح صقر، والفنانة السعودية وعد، وذلك في جدة، يوم 23 سبتمبر الجاري.


تعليق غير متوقع.. أحلام ترد على أصالة بعد أزمة الـ بلوك

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو، من لقاء أجرته الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي مع إحدى القنوات اللبنانية، بعد المؤتمر الصحفي لبرنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس" الذي أقيم في بيروت قبل يومين.

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