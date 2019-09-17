وائل كفوري يرقص مع بسكال مشعلاني بطريقة غير متزنة.. فيديو

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو قصير للفنانة اللبناني وائل كفوري، من حفل عيد ميلاده الأخير الذي أقيم قبل يومين بحضور نجوم لبنان في بيروت.وظهر في مقطع الفيديو، وائل كفوري، وهو يرقص مع النجوم طوال الحفل بشكل لافت، بدأها بصديقته الفنانة سيرين عبد النور التي تراقص معها في أكثر أوقات الحفل، ثم الفنانة بسكال مشعلاني، التي تراقص معها بشكل غير متزن أثار إنتباه نشطاء السوشيال ميديا.وبدأ وائل كفوري مشواره الفني عام 1992، وقدم عددا كبيرا من الألبومات الغنائية منها سألوني وحكاية عاشق وبيحن وميت فيكي.حياة وائل كفوري العاطفية مثيرة للجدل دائمًا، ورغم أنه تزوج من أنجيلا بشارة منذ عام 2011 حتى 2019، إلا أنه لم يسلم من الشائعات خلال هذه الفترة، حيث طاردته الكثير منها بالوقوع في حب عدد من النجمات منهن نوال الزغبي وإليسا ومايا دياب.