في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات عبلة كامل وعمرها الحقيقي

تحل اليوم، الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، ذكرى ميلاد الفنانة عبلة كامل، والتي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1960، وتحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ59.



شاركت عبلة كامل كبار النجوم من بينهم يحيى الفخراني في مسلسل "ليالي الحلمية"، ومع ليلى علوي في المسلسل الأشهر "حديث الصباح والمساء"، وتألقت في مسلسل "العندليب وحكاية شعب"، وفي مسلسلات "الشهد والدموع" و"ريا وسكينة" و"عفاريت السيالة"، ومع الفنان جمال سليمان في مسلسل "أفراح إبليس".



وبرعت عبلة كامل في دور الفتاة العانس التي تنتظر فرصة للزواج بأي وسيلة في مسلسل "امرأة من زمن الحب" مع النجمة سميرة أحمد ومحمد رياض ورشوان توفيق، كما وقفت أمام سيدة الشاشة في مسلسل "ضمير أبلة حكمت"، لتنافس كبار النجوم وتتفوق عليهم فقد شاركت أمام سميرة عبد العزيز وحسن حسني وصابرين وأحمد مظهر.



وتزوجت عبلة كامل في أول حياتها الفنية من المخرج أحمد كمال وأنجبت منه ابنتين، انفصلت عنه في هدوء ثم تزوجت من الفنان محمود الجندي ولم تستمر زيجتهما طويلا لينفصلا في هدوء أيضا.