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محافظات

مصرع طالب وإصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بسوهاج

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:34 ص
مصرع طالب - صورة
مصرع طالب - صورة أرشيفية
خالد رياض
استقبل مستشفي ابو تشت المركزي بقنا جثة طالب و6 آخرين مصابين في حادث انقلاب سيارة أجرة بدائرة مركز دراالسلام بسوهاج، بسبب انفجار اطار السيارة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا يفيد بأنه في أثناء سير سيارة أجرة قنا قيادة "أبو بكر.ا" 36 عاما سائق ويقيم دائرة قنا، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار إطار السيارة الخلفي الأيسر مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة "محمد.ن.ح" 17 عاما طالب، وإصابة كل من قائد السيارة "علي.ا.م" 57 عاما عامل، "محمود.ث" 20 عاما عامل، "داليا.ن" 19 عاما طالبة، و"محمد.خ" 31 عاما عامل، و"منصور.ا" 30 عاما عامل، "أشرف.م.ن" 30 عاما عامل، وجميعهم يقيمون دائرة قنا بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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