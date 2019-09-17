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أخبار العالم

شاهد.. نتنياهو وزوجته يدليان بصوتهما في انتخابات الكنيست الـ 22

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:22 ص
نتنياهو وزوجته يدليان
نتنياهو وزوجته يدليان بصوتهما في انتخابات الكنيست الـ 22
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء مقطع فيديو يظهر لحظة إدلاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته سارة بأصواتهما فى انتخابات الكنيست الـ 22.

وفتحت صناديق الاقتراع في إسرائيل، صباح اليوم في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت تل ابيب ومن المقرر إغلاق الصناديق الساعة العاشرة مساءً في معظم أنحاء إسرائيل.

يتوجه الإسرائيليون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة، يسعى فيها رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي بنيامين نتانياهو من أجل البقاء في مقدمة المشهد السياسي.

ويتوجه الناخبون الإسرائيليون للمرة الثانية لصناديق الاقتراع في غضون خمسة أشهر بعد انتخابات مماثلة أجريت في التاسع من ابريل المنصرم التي اندرجت تحت مسمى انتخابات الكنيست الحادية والعشرين، والتي لم تسفر عن بلورة كتلة قادرة على تشكيل حكومة.

وستفتح أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع في انحاء اسرائيل ابوابها عند الساعة 7:00 من صباح اليوم وعملية التصويت تستمر حتى العاشرة مساءً في الانتخابات الـ 22 للكنيست الإسرائيلي.

ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع حوالي ستة ملايين و340 ألفا، فيما يبلغ عدد صناديق الاقتراع في اسرائيل 10720.

ويشار إلى أن نسبة الحسم تبلغ حاليا 3.25% من مجمل الأصوات وأن الأصوات التي تحصل عليها القوائم التي لا تتجاوز هذه النسبة تذهب هدرا ولا تؤخذ بالحسبان.


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