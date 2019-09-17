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أخبار العالم

قيس سعيّد يعلن عن وجهته الخارجية الأولى في حال فوزه بالرئاسة التونسية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:06 ص
قيس سعيّد
قيس سعيّد
محمد علي
تعهد المرشح المتصدر لنتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية وفق النتائج التقديرية، قيس سعيّد، أن تكون الجزائر أول وجهة خارجية له في حال فوزه بمنصب الرئاسة، مؤكدا أن مصير تونس "مرتبط بدول الجوار"، وفق ماذكرت صحيفة الشروق التونسية.

وقال إن قرار تعديل الدستور لن يكون الأول في حال أصبح رئيسا للبلاد، مؤكدا أن نتائج الانتخابات الحالية "تعتبر ثورة" في إطار الشرعية القائمة.

وأشار إلى أن حملته الانتخابية قامت على التطوع وانتظام الشباب بطريقة غير تقليدية.

وفيما يخص الانتخابات التشريعية المقبلة، قال سعيّد، إنه لن يعلن دعمه لأي من المرشحين، داعيا لإعطاء الناخب حق سحب الثقة من النواب خلال ولايتهم إذا لم يحققوا تعهداتهم.

قال قيس سعيد المرشح في انتخابات الرئاسة بتونس اليوم الأحد إن استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم تشير إلى تقدمه بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.

وأضاف أستاذ القانون المحافظ أن فوزه يلقى مسؤولية كبيرة لتحويل الإحباط إلى أمل وهو يمثل خطوة جديدة في تاريخ تونس فهو كثورة جديدة.

وأوضح الشعب التونسي يطمح إلى مستقبل أفضل، قائلا ''المهم أن نتحمل المسؤولية جميعا بروح المواطنة لأنّ التونسي يسعى إلى تحقيق الحرية والكرامة''.

وتابع '' سننتظر النتائج الأولية التي ستعلن عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات''.


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