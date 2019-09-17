فيسبوك تطلق أدوات فيديو جديدة.. أبرزها ميزة جدولة Instagram و IGTV

أعلنت شركة فيسبوك "Facebook"، أمس، عن عدد من التحديثات التي تستهدف منشئي المحتوى والناشرين، وذلك خلال جلسة لها في المؤتمر الدولى للبث الإذاعى (IBC)، الذى عقد في العاصمة الهولندية أمستردام.



وبحسب ما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني، تتضمن التحديثات تغييرات على خاصية البث المباشر للفيديو، وحفلة المشاهدة "Facebook Watch Party"، وإستديو منشئي المحتوى "Creator Studio".



وتشمل التحديثات تحسينات على الأدوات، وتوسع المزايا، كما تحسن التحليلات، كما تشمل طرقًا أفضل للإعداد والبث المتزامن للبث المباشر، وطرائق للاستفادة بشكل أفضل من أحداث حفلة المشاهدة، ومقاييس جديدة لتتبع أداء الفيديو، بالإضافة إلى الميزة الجديدة التي تسمح بجدولة المحتوى على خدمة IGTV الخاصة بموقع مشاركة الصور إنستجرام مقدمًا لمدة ستة أشهر من النشر.



وبالنسبة لخاصية الفيديو المباشر "Live video"، فقد قالت شركة "فيسبوك": إنها أطلقت استجابة لطلب مستخدمي خاصية البث المباشر على منصتها، وتقوم الآن بتطبيق العديد من المزايا لصفحات فيسبوك، وليس الملفات الشخصية، وتعد التغييرات محاولة من الشركة لجذب المذيعين المحترفين الذين يفضلون البث المباشر عبر الموقع، بالإضافة أو بدلًا من المنصات الأخرى، مثل يوتيوب.



ومن خلال واجهة تطوير التطبيقات " Live API" الخاصة بالبث المباشر، أصبح بإمكان الناشرين الآن استخدام ميزة تسمح لهم بالبث لمسؤولي الصفحة والمحررين فقط، وذلك بغية اختبار البث، والمزايا التفاعلية، وتنسيقات العرض قبل الانتقال مباشرةً للجمهور، كما أصبح بإمكان الناشرين قص بداية ونهاية البث المباشر، كما ضاعفت الشركة مدة البث من 4 إلى 8 ساعات.



ودعمت "فيسبوك" واحدة من أبرز المزايا التي كثر الطلب عليها وهي السماح باستخدام التطبيقات التي تسمح للناشرين بالبث إلى المنصات الأخرى خارج فيسبوك. كما أشارت فيسبوك إلى أنها بدأت حديثًا دعم البث المباشر على النسخة المخففة من تطبيقها "فيسبوك لايت".



وفيما يتعلق بميزة المشاهدة الجماعية حفلة المشاهدة "Watch Party"، أعلنت "فيسبوك" عن تعزيز قدرة الصفحات على جدولة حفلة بث مقدمًا لتشويق المشاهدة، كما أصبحت الميزة دعم "إعادة البث"، التى ستتيح لمن فاته البث المباشر بالمشاهدة لاحقًا، وأصبح بالإمكان الإشارة إلى شركاء العمل في المحتوى الذي يروج لعلامة تجارية والتحليلات الجديدة.



وتسمح ميزة التعليق المباشر "Live Commenting" لمضيفي البث المباشر، الذهاب إلى حفلة مشاهدة لمشاركة تعليقاتهم، وأصبحت الميزة متاحة لجميع المستخدمين حول العالم.



وأما إستديو منشئي المحتوى "Creator Studio"، الذي يستخدمه الناشرون للنشر، والإدارة، والتكسب، وقياس أداء محتواهم عبر كل من فيسبوك، وإنستجرام، فسيحصل قريبًا على ميزة تساعد منشئي المحتوى على رؤية مقاطع الفيديو التي يرغب المشاهدون الموالون في رؤيتها، وذلك عن طريق قياس مقاطع الفيديو التي تشجع المشاهدين على العودة إليهم لاحقًا.



ويسجل مقياس التوزيع الجديد أداء كل فيديو استنادًا إلى المتوسط التاريخي للصفحة وفقًا لمجموعة من المقاييس، بما في ذلك: مشاهدات الدقيقة الواحدة، ومتوسط دقائق المشاهدة، والاحتفاظ. وستوفر هذه الميزة – التي يتم طرحها في الأشهر القليلة المقبلة لقطة سهلة القراءة لأداء الفيديو.



وسيدعم "إستديو منشئي المحتوى" 13 لغة جديدة للتعليق التلقائي: العربية، والصينية، والألمانية، والهندية، والإيطالية، والماليزية، والروسية، والتاغالوغية، والتاميلية، والتايلاندية، والتركية، والأردية، والفيتنامية. لتُضاف هذه اللغات إلى اللغات المدعومة حاليًا: الإنجليزية، والفرنسية، والبرتغالية، والإسبانية.



أما فيما يتعلق بخدمة إنستجرام، فسوف يتمكن الناشرون من نشر وجدولة منشورات إنستجرام وIGTV قبل 6 أشهر. كما سوف تدعم الشركة خلال الأشهر المقبلة حفظ وتحرير المحتوى.