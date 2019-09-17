تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلي ملعب استاد جامعة الملك سعود حيث يستضيف مباراة الهلال وشقيقه الاتحاد في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.



مباراة الهلال والاتحاد.. لمن تكون الغلبة في قمة دوري أبطال آسيا؟ التاريخ يجيب



نرصد لكم تاريخ مواجهات الفريقين في البطولات الدولية :-



- لعب الفريقان 7 مباريات نجح الاتحاد في الفوز ب4 مواجهات وخسر 2 وتعادل في مباراة واحدة.



- سجل الاتحاد 9 أهداف واستقبل 6 أهداف.



- أول لقاء دولي جمع الهلال والاتحاد كان في نهائي البطولة العربية عام 1994 وانتهت بفوز الهلال بضربات الترجيح 4-3.



- واللقاء الثاني كان في مرحلة المجموعات في بطولة الاتحاد العربي لكرة القدم ونجح الهلال في الفوز علي الاتحاد بنتيجة 1-4.



- والمرة الثالثة في بطولة الأندية الآسيوية في دور ربع النهائي جيث نجح الاتحاد في الفوز علي الهلال بنتيجة 0-2.



- عام 2005 نجح الاتحاد في الفوز علي الهلال بنتيجة 3-1 مجموع مباراتي نصف نهائي بطولة كأس العرب للأندية.



- عام 2011 فاز الاتحاد على الهلال بنتيجة 3-1 في جولة خروج المغلوب في دوري ابطال اسيا.



- كانت مباراة الذهاب الأخير التى جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله معقل الاتحاد قد انتهت بنتيجة التعادل السلبي في دوري أبطال آسيا 2019.