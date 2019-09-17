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حوادث

استولى على 4 ملايين جنيه.. شخص ينصب على آخر بزعم توظيف أمواله بالإسماعيلية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:05 م
ضبط متهم
ضبط متهم
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء منه على أكثر من أربعة ملايين جنيه بزعم توظيفها.

البداية عندما تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من أحد المواطنين مهندس- مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعلية بقيام مالك شركة توريدات- مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعلية بالحصول منه على مبلغ مالى قدره (4.410.000 أربعة مليون وأربعمائة وعشرة ألف جنيه) بزعم إستثمارها له فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصوله على أرباح متفق عليها ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وباستدعاء المشكو فى حقه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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