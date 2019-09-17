أبرزها تجميد الفريق.. عقوبات كارثية تنتظر برشلونة بسبب جريزمان

ينتظر نادي برشلونة الإسباني توقيع عقوبات كارثية عليه، حال ثبوت خرقه للقانون، في صفقة أنطوان جريزمان، المنتقل لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من أتلتيكو مدريد.



وكان برشلونة تعاقد مع جريزمان خلال الصيف الماضي، عن طريق دفع الشرط الجزائي الموقع في عقده مع أتلتيكو مدريد والمقدر بـ 120 مليوني يورو.



وذكرت صحيفة " آس" الإسبانية، فإن القاضي التي يتولى ملف صفقة جريزمان، يدرس إغلاق ملعب كامب نو، بسبب دخول برشلونة في مفاوضات مع جريزمان بدون علم ناديه.



وأضافت الصحيفة، أن برشلون سيعاقب في قضية جريزمان طبقا للمادة 126 من قانون العقوبات في الدوري الإسباني بدفع عقوبة تصل إلى 30 ألف يورو أو تجميد نشاطه لمدة شهرين، أو لعبه مباراة واحدة بدون جماهير.