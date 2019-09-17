بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع جامعتين لإنشاء بيوت تصميم لرواد الأعمال

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع جامعتي الأزهر وعين شمس والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بغرض إنشاء بيوت تصميم لرواد الأعمال.



جاء التوقيع فى حضور لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ونرمين الطاهري، وكيل محافظ لقطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزي المصري، ولفيف من كبار الشخصيات العامة والقيادات المصرفية.



ويأتي البروتوكول في إطار مشاركة بنك مصر في المبادرة القومية «رواد النيل» التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم ريادة الأعمال والابتكار والميكنة، وتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.



وفي تعقيبها على توقيع البروتوكول، أشادت لبنى هلال بجهود بنك مصر في دعم مبادرة رواد النيل، مؤكدة أن "بيت التصميم يمثل أحد الآليات الرئيسية للمبادرة التي تساهم في زيادة تنافسية المنتج المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع، وهو ما يتفق مع توجهات البنك المركزي المصري لتشجيع النمو المستدام للاقتصاد المصري، وهذا استكمال لنجاح نموذج بيت التصميم الذي تم افتتاحه في مقر جامعة النيل الأهلية مايو 2018، وتمثل البروتوكولات التي تم توقيعها اليوم أول خطوة على طريق التوسع في إنشاء المزيد من بيوت التصميم بالجامعات المصرية"، لافتة إلى أنه تم اختيار الجامعات المشاركة نظرًا لما تملكه من الخبرات العلمية والتدريبية والبحثية العميقة في المجالات والعلوم الهندسية.



من جانبه، أكد محمد الإتربي أن "بنك مصر أداة مالية وطنية يتم الاعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ومن هنا كان حرص البنك على المشاركة بفاعلية في مبادرة رواد النيل من خلال المساهمة في إنشاء بيوت التصميم التابعة للمبادرة، لدعم الابتكار والنهوض بالصناعات المختلفة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وخلق المزيد من فرص العمل وتنمية المجتمع".



وقال عاكف المغربي إن البنك حرص على تنوع أهداف بيوت التصميم الثلاثة وذلك لتعظيم الاستفادة التي تعود على المجتمع ككل فنجد أن بيت التصميم الخاص بجامعة عين شمس سيعمل كحلقة وصل بين الجامعة وقطاع الصناعة لتقديم الاستشارات، خدمات التصميم والنماذج الأولية، وسيكون مجال تخصصه في الروبوتات والميكنة الصناعية والسيارات، بينما يرتكز بيت تصميم جامعة الأزهر بمحافظة قنا على مجالات الزراعة والمياه والطاقة ليكون بمثابة الذراع التقنية لحاضنة الأعمال التكنولوجية لتعظيم الاستفادة التي تعود على المراكز البحثية وطلاب وشباب المبتكرين والباحثين من المعاهد والجامعات الأخرى، وذلك لنشر مفهوم الابتكار، هذا إلى جانب ارتكاز بيت تصميم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على العلوم البحرية والتقنيات تحت الماء، وذلك بالتعاون مع العديد من الجامعات والمنظمات ذات الصلة بالتكنولوجيا تحت الماء.



وقالت نرمين الطاهري إن "بيت التصميم هو الأول من نوعه في الجامعات المصرية حيث يعمل مع طلبة الجامعات ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات الصناعية الصغيرة على تطوير المنتجات الجديدة وبناء النماذج الأولية باستخدام الهندسة العكسية والتصميم من أجل التصنيع، وتدريب الكوادر الشابة على مبادئ التصميم وأحدث برامج المحاكاة بالإضافة إلى تقييم ومراجعة التصميمات الهندسية للشباب المبتكرين".



وحقق بيت التصميم ـ الذي تم افتتاحه بجامعة النيل ـ خلال عامه الأول العديد من النجاحات حيث قام بالعمل مع عشر شركات ناشئة وأكثر من 15 مصمما لتطوير نماذج أولية لمنتجاتهم، بالإضافة إلى التعاون مع أكثر من شركة مصرية مُصدرة لتطوير وتحليل أداء منتجاتهم حتى يتوافق مع المعايير العالمية، كما قام بيت التصميم بالتعاون مع الشركات المحلية ورواد الأعمال في مجال الهندسة العكسية وإعادة الهندسة، وذلك لدعم التصنيع المحلي، وبالإضافة لذلك قام بتقديم 300 ساعة تدريبية في مجال تصميم المنتجات وتطويرها والمحاكاة باستخدام البرامج الهندسية المتطورة وذلك للمهندسين والمصممين ورواد الأعمال.



وقام بنك مصر على هامش التوقيع بتكريم فريق من رواد أعمال الأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجيا والنقل البحري الحاصلين على المركز الثاني في المسابقة الدولية للغواصات البحرية 2019MATE ROV بالولايات المتحدة الأمريكية؛ والتي تتيح الفرصة لطلاب الجامعات والمدارس والمعاهد الفنية لتعلم ولتطوير تكنولوجيات الروبوت التي تعمل تحت الماء، حيث تستخدم هذه الروبوتات في مختلف الصناعات والمجالات البحرية والمائية، خاصة إصلاح وتركيب وصيانة كابلات الاتصالات البحرية والتي تربط شبكات الاتصالات والمعلومات بين مختلف قارات العالم، بالإضافة لصناعات البترول والغاز والنقل البحري والإنقاذ وهندسة المحيطات وغيرها، وجاء ذلك التكريم تأكيدًا لتقدير بنك مصر لرواد الاعمال وتشجيعًا لهم للمضي قدمًا نحو تحقيق افكارهم الطموحة بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.



جدير بالذكر أن بنك مصر شارك فى العديد من البروتوكولات والمبادرات التى تدعم المشروعات المتناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة؛ حيث اشترك البنك مع وزارة التنمية المحلية في برنامج "مشروعك" بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدًا من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغة 308 وحدة محلية وينتشر البنك في 238 وحدة محلية بنسبة 77% اعتبارًا من 26/03/2015، هذا وقد بلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 121 ألف عميل في يونيو2019 مقابل 86 ألف عميل في يونيو 2018 بزيادة قدرها 36 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 41%، كما بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 24 مليار جنيه في يونيو 2019 مقابل 11 مليار جنيه في يونيو 2018 بزيادة قدرها 13 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 118%.



ويحرص بنك مصر دائمًا على دعم الاقتصاد المصري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؛ كونها قاطرة النمو الاقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة.

