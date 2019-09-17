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خارجية فرنسا: بهذه الطريقة من الممكن التوصل لحلول سياسية في ليبيا.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:21 م
وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي
ندى فتح الله
قال جان – إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، إن القضية الليبية تثير القلق لدى مصر وفرنسا، لأسباب أمنية وأسباب تاريخية.

وأضاف جان – إيف لودريان، خلال مؤتمر صحفي جمعه ونظيره المصري، اليوم، الثلاثاء، أن الدولتين؛ مصر وفرنسا؛ لديهما رغبة في العمل للوصول إلى حل سياسي وسلمي للقضاء على النزاع في ليبيا، مشيرًا إلى أنهم حاولوا عدة مرات للوصول إلى حل سياسي.

وأكد جان – إيف لودريان أنه من الممكن الوصول إلى حلول سياسية في ليبيا إذا تم احترام المراحل؛ ووقف إطلاق النار، ثم الهدنة، ثم عقد مؤتمر دولي يجمع كافة الأطراف لتحديد الأهداف المنشودة من العملية السياسية، وتنفيذ عملية سياسية تمر عن طريق الانتخابات.

وأوضح جان – إيف لودريان أن الوضع في ليبيا ملح وطارئ للمنطقة العربية والدول الأفريقية المجاورة.

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