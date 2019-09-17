بدء محادثات تجارية بين الصين وأمريكا الخميس

قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة ستبدأ في واشنطن على مستوى النواب يوم الخميس للتمهيد لمحادثات رفيعة المستوى في أكتوبر تهدف لإيجاد حل للحرب التجارية المريرة الدائرة منذ 14 شهرا.



ولم يعط متحدث باسم المكتب أي تفاصيل أخرى عن المحادثات.



وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم إن نائب وزير المالية لياو مين سيقود الوفد الصيني في المحادثات.



ومن المتوقع أن يجتمع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين مع كبير المفاوضين التجاريين الصينيين ليو خه وهو نائب رئيس الوزراء مطلع أكتوبر.



وأرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي زيادة رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار كان مقررا البدء في تطبيقها أول أكتوبر بعدما أجلت الصين فرض رسوم على عدد من السلع الأمريكية.