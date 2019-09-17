العاهل الأردني لـ ميركل: خطة نتنياهو لضم غور الأردن ستأتي بنتائج كارثية

قال العاهل الأردني الملك عبد الله إن الخطة التي أعلنها نتنياهو حول عزمه ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة ستأتي بنتائج كارثية على أي محاولة لدفع حل الدولتين قدما؛ وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



كما انتقدت المستشارة الألمانية، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، قائلة إن ذلك يضر بالجهود الرامية للتفاوض على اتفاق سلام.



وقالت ميركل إن "الحكومة الألمانية تساند حلا سلميا عبر المفاوضات الدولية في إطار حل الدولتين... دائما ما تقوض (عمليات) الضم الحلول السلمية. هي غير مفيدة وبالتالي نحن لا نوافق عليها".



