الأهلي يحدد 28 سبتمبر موعدا لمواجهة كانو سبورت في إياب دور الـ32 الأفريقي

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، 28 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة إياب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي، أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.



وكان الأهلي حسم مواجهة الذهاب بفوز القلعة الحمراء بهدفين نظيفين أحرزهما وليد سليمان وصلاح محسن.



وتحاول إدارة النادي إنهاء الحصول على الموافقات الأمنية لإقامة المباراة، بحضور 10 آلاف متفرج باستاد السلام، بدلًا من نقلها إلى برج العرب، خاصة أنها محسومة إلي حد كبير، ولن يكون فيها أي أزمات.

