ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يحدد 28 سبتمبر موعدا لمواجهة كانو سبورت في إياب دور الـ32 الأفريقي

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:41 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، 28 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة إياب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي، أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

وكان الأهلي حسم مواجهة الذهاب بفوز القلعة الحمراء بهدفين نظيفين أحرزهما وليد سليمان وصلاح محسن.

وتحاول إدارة النادي إنهاء الحصول على الموافقات الأمنية لإقامة المباراة، بحضور 10 آلاف متفرج باستاد السلام، بدلًا من نقلها إلى برج العرب، خاصة أنها محسومة إلي حد كبير، ولن يكون فيها أي أزمات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تاريخيًا .. كانو سبورت طريق الأهلى لتحقيق التاسعة الأفريقية

اتصالات هاتفية بين الأهلي وسفير مصر في غينيا الاستوائية

الأهلى يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة كانو سبورت.. تفاصيل

طارق قنديل رئيسًا لبعثة الاهلي في غينيا

الأهلي يحدد موعد العودة من غينيا

أول قرار من فايلر بعد فوز الأهلى على كانو سبورت فى غينيا الاستوائية

ترشيحاتنا

بالوردة والروج الأحمر.. نيللي كريم بإطلالة الأميرات

بالكت والنضارة.. شاهد أسما شريف منير في المول

بعد وصلة رقص فاضحة.. مواقف دفعت السعوديين للتبرؤ من هند القحطاني

شرب الخمر وارتكب جناية مع فتاة أوروبية.. فضيحة لـ شاب عربي في دبي

صدمة كبرى لـ الأهلي والزمالك بشأن حكم مباراة السوبر

مفاجأة حول مصير إمدادات البترول السعودي محليًا ودوليًا بعد هجوم أرامكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود .. دوللى شاهين بإطلالة كلاسيك فى مهرجان EGYPT EYE ON FASHION

بالوردة والروج الأحمر.. نيللي كريم بإطلالة الأميرات

العام الدراسى الجديد.. حملات مكبرة على منتجات الألبان .. صور